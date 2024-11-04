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爭取阿拉伯裔選票 賀錦麗：將竭盡所能結束加薩戰爭

賀錦麗向群眾喊話，當選總統後將竭盡全力結束加薩戰爭。（美聯社）

賀錦麗向群眾喊話，當選總統後將竭盡全力結束加薩戰爭。（美聯社）

2024/11/04 10:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在5日投票，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）3日前往美國阿拉伯裔人口最多的密西根州舉行競選活動，賀錦麗向群眾喊話，當選總統後將竭盡全力結束加薩戰爭。

綜合外媒報導，賀錦麗發表演說時提到，在考慮到加薩平民傷亡、破壞規模，以及黎巴嫩的平民傷亡、流離失所，今年是困難的一年，這是毀滅性的結果。

賀錦麗表示，若當選總統，她將竭盡所能地結束加薩戰爭，帶回以色列人質，同時結束加薩的苦難，確保以色列的安全也確保巴勒斯坦人民能夠實現他們的尊嚴、自由、安全和自決權。

賀錦麗也補充，美國正在努力尋求以色列和黎巴嫩邊境的外交解決方案，以保護平民並提供持久穩定。而賀錦麗的演說及承諾，獲得台下群眾掌聲歡呼。

針對賀錦麗3日的發言，批評者認為，賀錦麗在做出此番發言之前，這位「副總統」已承諾繼續向以色列提供武器。底特律活動人士查拉菲汀（Wissam Charafeddine）質疑，賀錦麗現在能做的，就是支持社群關於對以色列實施武器禁運的要求，「不需要等到投票日到來，她現在就可以做些什麼，但她選擇不這麼做，種族滅絕是拜登與賀錦麗政府犯下的」。

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