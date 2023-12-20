驚傳「中國國師」劉鶴被捕？ 蔡慎坤：若屬實習近平必遭眾叛親離

近日網上瘋傳中國前國務院副總理劉鶴被逮捕。（美聯社檔案照）

2023/12/20 18:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有消息傳出中國前國務院副總理、被稱為中國「財經國師」的劉鶴被逮捕，引發外界關注。擁有27萬人追蹤的旅美獨立時評人蔡慎坤表示，相關消息可信度不高，但若屬實，必導致中國國家主席習近平遭眾叛親離。

劉鶴1952年出生於北京，中學就讀有不少紅二代的北京市海淀區101中學，與習近平是同學；大學畢業於中國人民大學工業經濟系，後赴美國哈佛大學進修，獲得哈佛公共管理碩士學位。劉鶴長期擔任中共官方財經智囊團核心職位，被外界稱為中國「財經國師」、「中南海頭號智囊」，深受習近平器重的他，於2018年3月出任國務院副總理，同時成為中美經貿對話中方領頭人，多次領導與華府的貿易談判。

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現年71歲的劉鶴，於今年3月在中國十四屆全國人大會議卸任國務院副總理，並於10月29日宣布不再擔任中共中央財經委員會辦公室主任，自此完全退出習近平經濟智囊團，正式退休。香港《南華早報》6月23日報導指出，雖然劉鶴早在3月就不是中共領導階層人物，但還是有參加中國政府有關經濟事務的內部會議，並具極高影響力。

不過在中國前外交部長秦剛、前國防部長李尚福等，過去被視為習近平心腹的人物相繼落馬神隱後，外界對於中南海政局動盪出現諸多揣測。昨天（19日）在X平台（前身推特）還出現多名KOL驚爆，3月卸任國務院副總理後鮮少公開露面的劉鶴被逮捕，掀起熱議。

對此，蔡慎坤直言，「劉鶴的身分和地位完全不一樣，劉鶴在習近平時代是一個標誌性人物，還是習近平最信任的經濟智囊，如果劉鶴被抓，意味著習近平與身邊的親信公開翻臉甚至發生了嚴重的內訌。」但他又表示，「黑箱政治主導的中國官場，是滋生謠言的溫床，許多時候謠言傳來傳去就傳成了事實。據我了解，這是極不真實也不嚴謹的謠言。」

蔡慎坤認為，劉鶴雖然被抓的機率很低，但是有可能被軟禁在家的，「劉鶴的經濟主張曾被習近平點名批評是真實的。對於71歲的劉鶴來說，即使經濟決策有問題也不會被抓，因為劉鶴被抓必然導致習近平遭眾叛親離、信任的人馬分崩離析。這些副國級以上的領導人抓不抓並不重要，他們離開政壇現在幾乎都被軟禁在家。」

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