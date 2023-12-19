中國整肅火箭軍 傳已逮捕70人

失蹤多時的中國前外交部長秦剛，據傳因涉嫌向美國洩漏飛彈機密而被捕，甚至可能已被折磨致死或自殺。（美聯社檔案照）

2023/12/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕失蹤多時的中國前外交部長秦剛先前傳出因涉嫌向西方洩漏軍事機密而被捕，可能已於七月在北京「被折磨致死或自殺」，引發熱議。外媒更進一步爆料，俄羅斯總統普廷曾當面向中國國家主席習近平告狀，直指秦剛在中國人民解放軍火箭軍向美國洩漏飛彈機密的過程中扮演重要角色，而北京當局整肅火箭軍，迄今已逮捕至少七十人。

外媒︰秦剛涉火箭軍洩密 是普廷面告習近平

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獨立網路媒體「亞洲哨兵」（Asia Sentinel）十四日引述多個消息來源報導，習近平今年三月訪問俄羅斯，普廷當時向他透露，在中國飛彈機密被洩漏給美國的過程中，秦剛發揮「關鍵作用」。秦剛在七月廿五日遭革除外長職務，最後一次露面是在六月廿五日，而時任火箭軍司令員李玉超幾乎是在同一時間被捕，加深各界懷疑秦剛落馬與火箭軍遭調查有關。

除了秦剛，據稱前國防部長李尚福已遭拘留，就相關合約和供應商問題訊問，以供解放軍在採取任何軍事行動前，先清查手中的飛彈與高科技武器。報導引述加拿大地緣政治顧問公司Cercius Group分析師說法指出，迄今在針對火箭軍的大規模調查中，已有至少七十人被帶走；由於火箭軍在採購、物流等出現腐敗問題，想釐清火箭軍這波整肅的結果仍為時尚早。

報導引述另一名分析師說法指稱，由於飛彈機密已落入華府手中，中國重新配置其飛彈系統，將花費數兆人民幣。至於秦剛是否已被處死，一名教授匿名向「亞洲哨兵」指出，雖然他無法證明秦剛已被處決，但他認為秦剛極有可能被判處終身監禁。

Cercius Group分析師則認為，有關秦剛被處決的傳言，可能是北京內部反習勢力的宣傳策略，目的是削弱習的地位。

此前，美國媒體「政客」（Politico）歐洲版引述據稱與北京高層有接觸的中國政府內部人士報導，俄副外長魯登科六月底訪中時向習告密，指秦剛與火箭軍高層叛變，將中國核機密洩漏給西方情報機構。

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