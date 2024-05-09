遭封口？ 美國小姐突放棄后冠 聲明驚見「藏頭詩」疑有黑幕

去年9月贏得「美國小姐」（Miss USA）后冠的女模特兒沃伊特（Noelia Voigt），日前無預警在社群媒體發文宣布，以「精神健康」為由放棄后冠。（圖擷取自@noeliavoigt IG）

2024/05/09 21:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現年24歲的美國女模特兒沃伊特（Noelia Voigt），在去年9月贏得「美國小姐」（Miss USA）的后冠。然而她日前無預警在社群媒體發文宣布，以「精神健康」為由放棄后冠，成為72年來史上首位自願放棄該頭銜的佳麗，震驚各界，但有不少眼尖粉絲發現，其內文有詭異的「藏頭詩」，懷疑背後案情不單純。

綜合外媒報導，沃伊特本月6日在個人IG帳號發文，以心理健康為由，宣布放棄美國小姐的后冠，「在我內心深處，我知道這對我來說只是新篇章的開始，我希望能繼續激勵其他人保持堅定，優先考慮你的心理健康，用自己的聲音為我自己和他人發聲。永遠不要害怕未來，即使未來充滿了不確定性。」該文曝光後，震驚選美界。

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對此，美國小姐大賽主辦單位負責人羅斯（Laylah Rose）表示，對沃伊特的決定表示尊重和支持，並會盡快宣布遞補的佳麗人選。然而有眼尖網友發現，把沃伊特這篇聲明稿原文所有句子的「首字字母」組合起來，竟能拚成「I AM SILENCED」（我被封口），這一發現再度掀起軒然大波，各界尚不確定此「藏頭詩」是否是蓄意而為。

無獨有偶，在沃伊特發表聲明的2天後，美國青少年小姐（Miss Teen USA）得主、17歲的斯里瓦斯塔瓦（UmaSofia Srivastava）也宣布放棄頭銜，「因為我發現，我的個人價值觀不再完全符合組織方向。」

在此之前，美國小姐大賽主辦單位負責社群媒體事務的總監蜜雪兒（Claudia Michelle），早在3日宣布請辭，並在IG上發文指出，「我覺得目前高層談論封后佳麗的方式既不專業也不恰當，我拒絕接受職場任何的有毒文化和霸凌。」她進一步透露，沃伊特和斯里瓦斯塔瓦的心理健康已受到負面影響，「我不能對此保持沉默。」

有知情人士向《紐約郵報》爆料，沃伊特和斯里瓦斯塔瓦數月來有如戴著「帶刺的后冠」，2人每天都被美國小姐大賽組織騷擾，事事遭到該組織干預及施壓，不僅不斷收到郵件要求她們不能做哪些事情，還會要求2人刪掉社群平台貼文，甚至以保密協議為由，強制規定她們不能跟任何人洩漏。

知情人士加碼爆料，羅斯將她們當成傀儡，不僅禁止她們在美國小姐IG上發文，甚至用她們的名義私下發文。對此，羅斯8日發表聲明回應，強調大賽目標是頌揚女性及賦予女性權力，且在比賽中一直保持正直的態度，「我對自己要求同等高標準，並且認真看待這些指控。請放心，所有與美國小姐有關者的健康福祉，是我的首要任務。」

有眼尖網友發現，把沃伊特這篇聲明稿所有句子的「首字字母」組合起來，竟能拚成「I AM SILENCED」（我被封口）。（圖擷取自@noeliavoigt IG，本報合成）

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