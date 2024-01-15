2024美利堅小姐誕生 22歲是空軍少尉還是哈佛學霸

2024美利堅小姐選拔正式落幕，獲得冠軍的馬什不但是現役美國空軍少尉，更是哈佛在讀研究生。（圖截自X「@MissAmerica」）

2024/01/15 13:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國於當地時間14日晚間8點在佛羅里達州奧蘭多舉辦2024美利堅小姐選美比賽，今年榮獲美利堅小姐殊榮的參賽者不但是哈佛學霸，更是1名美國空軍少尉，同時也是第一位獲得國家頭銜的現役空軍軍官。

根據《CNN》 報導，2024美利堅小姐選美比賽冠軍馬什（Madison Marsh）是1位22歲的美國空軍少尉，也是哈佛大學肯尼迪學院公共政策系的研究生。今年她代表科羅拉多州出戰本屆美利堅小姐選拔比賽成功拔得頭籌，而亞軍則為來自德州的布勞克斯（Ellie Breaux）。

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據報導，這次美利堅小姐選美比賽共有51名選手參賽，而在經過3輪的預賽後，進入半決賽的佳麗僅剩11位。這11位佳麗必須再經過「健身展示」、「議題討論」、「才藝表演」及「晚禮服展示」共4輪競賽後，才能決出冠軍。在「議題討論」競賽中，馬什透過回憶她已故母親與胰腺癌的鬥爭經歷來回應「美國毒品」議題；而在才藝比賽中，她則以自己在16歲獲得飛行員執照為題，發表一場及席演說。在最後決賽時，馬什也強調，她的軍事資歷完全能夠體現她對學習及領導的投入，而這也是她作為美利堅小姐最大的優勢。

最終，馬什靠著她的努力及傑出的表現，成功獲選為2024美利堅小姐，同時成為史上第一位獲得國家頭銜的現役空軍軍官。

Miss America is Madison Marsh from Colorado! #ThereSheIs



????: Houston M Photography pic.twitter.com/fhj66Om5mf — Miss America （@MissAmerica） January 15, 2024

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