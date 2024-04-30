殷琪惹「麻」煩！海外購寵物用品含大麻 檢方不起訴
2024/04/30 09:11
〔記者溫于德／台北報導〕海關緝毒人員去年查出進口「禮品」含有大麻成分，收件地址為前台灣高鐵董事長殷琪陽明山住處，收件人是殷琪的女兒，殷琪被懷疑涉本刑10年以上的運輸二級毒品重罪。經士林地檢署偵訊，殷琪說，是家中養的狗會咬人，才買藥品給狗吃以緩和情緒，事先也不知藥品含有大麻，更無關女兒，同時驗尿自清；檢方考量她在不知情的狀況下買下藥品，處分不起訴。
全案發生在去年5月25日，當時財政部關務署台北關的緝毒人員帶緝毒犬檢查運抵台灣的郵件、包裹，發現一個FedEx聯邦快遞的包裹含有大麻成分，查扣後交由檢方偵辦。
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後來士檢發現收件地址為殷琪位於陽明山的住處，經訊問，殷琪否認運輸二級毒品並辯稱，在此之前她並不知道什麼是「大麻二酚（CBD）」。
藥品僅標註含「CBD」 載明供貓狗使用
殷琪進一步解釋，她家中有養4隻狗，其中1隻會咬人，也不願讓人觸碰，加上她在美國時有聽親朋好友說CBD對狗有很大的幫助，可以舒緩狗的情緒，她就上網想要購買。
殷琪強調，她想把藥品買回來給狗用，如果知道藥品含有大麻成分根本不會購買；另她在去年5月17日飛回台灣，藥品尚未送達她美國的住所，才會請美國的管家將藥品寄回台灣，並以女兒的名義收件，女兒完全不知情。
士檢說明，本案藥品的網頁僅載明藥品含有CBD成分，並載明供貓狗使用，藥品的外觀上也印有貓狗的圖像，故難認殷琪可以從網頁及藥品的外觀上，得知藥品包含大麻成分，
士檢並審酌殷琪提出多次被狗咬傷後前往急診及門診的紀錄，故採信她的說法，即購買藥品給狗使用時，並不知道藥品含有大麻成分，決定對她不起訴。