法官不把逃逸外勞押起來 傳移民署官員半夜駡哭雄檢書記官

高雄地院法官不押當詐騙車手的逃逸外勞，引發雄檢書記官遭移民署官員怪罪情事。（記者黃佳琳攝）

2024/05/16 16:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓越南籍外勞逃逸後被詐騙集團吸收當車手，警方循線逮人後，陳男被移民署收容，但因收容期滿即將解送返國，雄檢因案件尚未釐清向法院聲押，但法官裁定陳男5萬元交保並限制住居在收容所，陳男友人幫忙交保後，移民署官員竟怪罪雄檢書記官「沒事找麻煩」，還半夜打電話把她駡哭，消息傳出基層炸鍋，紛紛替書記官打抱不平。

據悉，陳姓移工來台工作後，去年8月被通報逃逸，今年1月疑被詐騙集團吸收成為車手，涉嫌幫詐騙集團領取40萬元，被警方鎖定逮人；陳男今年3月28日落網，因身分為逃逸外勞，被移民署依規定收容後，原訂5月28日收容期滿要解送回國，但因他涉及詐欺案尚未偵結，雄檢15日向法院聲押，希望陳男能留在國內接受法律制裁。

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但高雄地院審理後，法官卻認為陳男雖有逃亡之虞，但無羈押必要，裁定5萬元交保並限制住居在收容所，雄檢書記官凌晨12點接到法警室通知，連夜緊急聯繫轄區分局將人解送回收容所，但移民署收容所官員竟在半夜3點打電話痛駡書記官「沒事找麻煩」，更質疑為何法官要限制住居在收容所增加他們困擾。

法界指出，陳姓移工被法官裁定5萬元交保後，其實只要完成交保手續，就形同自由身，可以四處趴趴走，雖然被限制住居在收容所，但他交保完到收容所這段路程，只要他敢跑，根本沒人管，還好雄檢書記官反應快，及時通知轄區警方來帶人，否則陳男之前就當過逃逸外勞，難保不會再落跑，只能說法官這個裁定，完全沒顧及基層第一線執法人員的困境。

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