菠蘿電子煙摻毒上網賣 害人上癮

周男把住處當製毒室，摻毒製作菠蘿口味電子煙油。 （彰化地檢署提供）

2023/08/31 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署獲報有人在網路平台販售含有毒品成分的「菠蘿口味電子煙油」，指揮警方追查發現，周姓、及黃姓男子等人成立製毒集團，將第二級毒品四氫大麻酚、第三級毒品大麻素等原料混入，自製作成水果口味電子煙油販售，偵結將周男等人依違反毒品危害防制條例等罪起訴。

彰化地檢署指出，今年三月獲報有人在蝦皮網站購買「菠蘿口味」電子煙油，驗出含有第三級毒品大麻素，立即指揮警方組成專案小組追查，逮捕販賣毒煙油的周男（廿九歲）、黃男（廿七歲）與劉男（廿八歲）三嫌，並在台中、高雄等地查獲嫌犯製作毒煙油的工作室。

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短短二個月獲不法所得170萬

檢方發現，黃男因得悉CBD（Cannabidiol，大麻二酚油）可從國外購買，因此先購得CBD原液油，並自行調製成煙油，透過網路通訊軟體販售，短短二個月至少獲不法所得一七○萬元；去年十一月間，周男與黃男購得CBD原液油後，添加二級毒品四氫大麻酚等不明原料製成菠蘿、藍莓等口味的CBD煙油彈，並透過蝦皮網站「祖母超級秋」帳號販售，每支一毫升售價二五○○元至三○○○元，約獲利一○○萬元。

恐引發頭痛、癲癇、恐慌等症狀 危害甚鉅

檢方表示，電子煙油內含成分主要為大麻二酚（簡稱CBD），成分並非毒品，此案查獲的電子煙油中除有CBD成分，另驗出含有第三級毒品大麻素與第二級毒品四氫大麻酚，這些含毒的CBD電子菸彈於網路上販售予一般民眾，施用後容易干擾人體中樞神經系統，引起頭痛、暈眩、癲癇、焦慮、躁動、恐慌等症狀，對身體健康危害甚鉅，檢方近日偵結，將周男等人依毒品罪起訴。

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