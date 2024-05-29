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10年前被解聘懷恨至今 前保全闖台中澄清醫院暴打9名醫護

警方依現行犯逮捕向男，他宣稱徒手亂打醫護人員之因，是他10年前擔任保全，無故被醫院解聘。（記者張瑞楨翻攝）

警方依現行犯逮捕向男，他宣稱徒手亂打醫護人員之因，是他10年前擔任保全，無故被醫院解聘。（記者張瑞楨翻攝）

2024/05/29 20:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市向姓男子今天上午闖入台中市中區的澄清綜合醫院平等院區，徒手亂打醫護人員，還一度語無倫次、破壞醫院設備，醫護人員共9人受擦挫輕傷，台中市警局一分局馳抵，將他依違反醫療法現行犯逮捕，至於他不分對象亂打人動機？他回答說，自己於10年前當該醫院的保全，卻被醫院無故解職懷恨10年，今天愈想愈氣，想要討個公道。

中市警一分局繼中所派出所調查，年近50歲向男，昨天晚間帶著一名街友，跑到中區一家旅館，要為這位街友支付房費，讓這位街友免費入住一個月，旅館見他談吐異常而當場拒絕，向男氣得拍打玻璃並破口大罵，引來警方調解。

不料，事隔約12小時，今天（29日）上午8時許，向男戴著斗笠，突然闖入澄清綜合醫院平等院區，語無倫次徒手亂打醫護人員，還損毀醫院大廳櫃台的塑膠隔板、立牌等設備，醫護人員壓制他，共計9人皮膚擦挫輕傷無大礙，並無病患受傷害，繼中所員警很快依違反醫療法現行犯逮捕。

向男被逮捕時，還一度與警察起口角衝突，他偵訊時告訴警察，他到醫院打人之因，是他10年前擔任澄清綜合醫院平等院區的保全，被醫院無故解聘，他為此懷恨積怨至今，今天上午想起此事，又再度憤恨不平，不過，10年前的陳年往事，他說法是否屬實？警方難以查證，全案依違反醫療法移送台中地檢署偵辦。

台中警方依違反醫療法將向男逮捕法辦。（記者張瑞楨翻攝）

台中警方依違反醫療法將向男逮捕法辦。（記者張瑞楨翻攝）

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