彰化印尼女看護「想家」 竟在飲用水摻消毒液.... 雇主和解原因曝

女看護把飲用水摻消毒液，再倒入雇主母親喝的杯子裡。（曹嘉豪提供）

2024/05/16 19:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員曹嘉豪今在議會質詢指出，員林市一名凃姓雇主，因父親車禍臥床，聘請印尼籍看護照顧，不料看護竟將消毒液摻入飲用水中。凃母一喝驚覺味道不對立即吐掉，看護則哭喊「想回家」。雇主雖報警，但考量提告曠日廢時，期間也無法重新申請看護，只能和解了事，讓看護離台。

曹嘉豪痛批，這起事件突顯雇主成為真正弱勢，因為雇主要重新申請外籍看護，必須要等原外籍看護離境或有人承接該外籍看護，才能繼續找尋下一個外籍看護來工作，但中間的空窗期會多久不曉得，若是提告該外籍看護，雇主需要來回跑法院，等待判決期間可能長達數月，但通常家庭照顧者往往已面臨照顧、工作、經濟等多重壓力而喘不過氣，就算提告也許那時外籍看護也離境了。

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他認為，政府對於聘請外籍看護的民眾，也應納入長照2.0系統，才能讓長輩得到無空窗期的照顧。

事件發生在今年4月23日，曹嘉豪說，凃姓雇主發現家裡飲用水有異狀，第一次是在廚房，第二次在客廳，兩次都聞到濃濃的藥水味。凃母喝到開水後立即吐掉，擔心臥病在床的父親需要長期插管灌食，可能也已喝到摻了消毒液的水。雇主詢問女看護「水為何有藥水味？」對方哭著說「想回家」，最後才知道是在飲用水中加進消毒傷口用的消毒液，雇主雖到警局備案，但無法解雇看護，且一直無法找到新看護，只能被迫和解。

對此，縣府勞工處長何俊昇表示，全縣約有5000多名外籍看護，若有勞資爭議，可由雇主、看護、新雇主三方協議重新聘僱。以前申請外籍看護不能申請長照服務，現已放寬，若在空窗期仍可申請長照喘息服務。

衛生局長葉彥伯指出，民眾可提前為長輩做長照評估，一周內可完成評估並核定服務，取得長照服務資格後，如需緊急使用機構喘息，即可隨到隨辦。衛生局長照科每年固定發送簡訊給有家庭看護工的家屬，提醒申請長照評估。

彰化縣議員曹嘉豪在議會揭露，外籍看護在飲用水摻入消毒水，並哭喊「想回家」，雇主迫於現實被迫和解，成了真正的弱勢。（圖擷取縣議會直播影像）

雇主母親拿起杯子喝水，第一口發現味道不對，馬上吐掉。（曹嘉豪提供）

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