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烏龍！屏東女持刀追砍男成傷 竟是搞錯騷擾對象

吳女追砍無辜潘男地點。（警方提供）

吳女追砍無辜潘男地點。（警方提供）

2024/05/16 18:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕13日屏東內埔一名吳姓女子，誤以為一名潘姓男子多次對她騷擾及辱罵，竟趁潘男準備上班時持刀追砍，嚇的男子跑進住家躲避仍遭受刀傷。吳女隨即開被害人車輛離開，經民眾報案逮捕，警方訊後依殺人未遂等罪嫌送辦，檢方聲押禁見獲准。

警方調查，潘姓被害人於住家前準備開車上班時，突見一陌生女子持刀靠近揮砍，被害人見狀隨即跑進住家躲避仍遭受刀傷，隨後該女子隨即駕駛被害人所有之車輛逃離現場。經救護車人員到場檢視男子傷口，發現左胸有刀傷，並將其送往署立屏東醫院，醫生檢查後無生命危險且意識清楚。警方於追捕當中，又接獲民眾報案稱有一陌生女子進入住家庭院子，警方立即趕赴現場搜尋，於附近墳墓查緝43歲吳女到案。

吳女向警方供稱，因近期不斷遭人騷擾及辱罵，一時情緒失控而持刀至路上行走，因見到被害人站在路上，誤以為被害人是騷擾及辱罵之人，故持刀對其傷害。

警方訊後全案依違反刑法殺人未遂，無故侵入住宅及毀損等罪嫌移請屏東地檢署偵辦，經檢察官聲押獲准。警方表示，有關民眾遭受不法侵害，警方絕不寬容，並依法查緝究辦，務使民眾有免於恐懼之生活環境。

吳女開走被害人車輛。（警方提供）

吳女開走被害人車輛。（警方提供）

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