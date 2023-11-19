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2023環球小姐 23歲尼加拉瓜佳麗勇奪后冠

23歲尼加拉瓜小姐23歲的尼加拉瓜小姐帕拉西奧絲，獲得環球小姐后冠。（美聯社）

23歲尼加拉瓜小姐23歲的尼加拉瓜小姐帕拉西奧絲，獲得環球小姐后冠。（美聯社）

2023/11/19 18:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕第73屆環球小姐選美大賽（Miss Universe）18日在中美洲國家薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）落幕，最終由23歲的尼加拉瓜小姐帕拉西奧絲（Sheynnis Palacios）在84國參賽佳麗中脫穎而出，摘下后冠。

《法新社》報導，帕拉西奧絲從上一屆環姐、來自美國的蓋碧里爾（R'Bonney Gabriel）手中接過后冠和彩帶，這是尼加拉瓜佳麗首度奪得環球小姐后冠。亞軍和季軍分別由泰國小姐波希爾德 （Anntonia Porsild）和澳洲小姐威爾森（Moraya Wilson）獲得。

帕拉西奧絲說，她認為謙遜和對小事的感激，是自己的主要人格特質。

過關斬將到最後一輪問答環節時，她被問到，「如果能以另一個女人的身分生活一年，你會選擇誰，為什麼？」

帕拉西奧絲選擇了18世紀英國女作家及女權思想家沃斯通克拉夫特（Mary Wollstonecraft），稱「她拉開了差距，為許多女性提供了機會」。帕拉西奧絲並強調不分性別同工同酬的重要性。

她補充說，「女性無可限量」。

帕拉西奧絲畢業於尼加拉瓜「中美洲大學」（Universidad Centroamericana），獲得大眾傳播學位。根據她的環球小姐簡歷，她熱衷於製作和編輯影片內容。

帕拉西奧絲是第一位摘下環姐后冠的尼加拉瓜佳麗。（美聯社）

帕拉西奧絲是第一位摘下環姐后冠的尼加拉瓜佳麗。（美聯社）

亞軍和季軍分別由泰國小姐波希爾德（Anntonia Porsild，左）和澳洲小姐威爾森（Moraya Wilson，中）獲得。（美聯社）

亞軍和季軍分別由泰國小姐波希爾德（Anntonia Porsild，左）和澳洲小姐威爾森（Moraya Wilson，中）獲得。（美聯社）

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