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    挑戰「政治正確」！他曬美俄選美冠軍照 對比令人迷惘

    美國YouTuber亨克爾在推特發佈美國選美冠軍（左）與俄羅斯小姐對比圖。（翻攝自推特）

    美國YouTuber亨克爾在推特發佈美國選美冠軍（左）與俄羅斯小姐對比圖。（翻攝自推特）

    2023/01/11 19:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《今日俄羅斯》（RT）10日報導，美國一名知名YouTuber在推特上發布了摘下美國地方選美后冠的男跨女性別者，和2022年俄羅斯小姐的照片。兩相對比後，他無奈感慨道：「我們美國人徹底迷惘了。」

    這條推文隨即在網路瘋傳，引來近200萬的閱讀量。雖然有LGBT群體及其支持者表達不滿，但2200多條評論中大多數人持贊同看法，有人對由「政治正確」主導萬物的美國現狀感到哭笑不得、「在美國，這取決於膚色和性別」。

    美國YouTuber亨克爾（Jackson Hinkle）在推特上曬出這兩人，分別是19歲的越南裔、男跨女性別者布萊恩‧阮（Brian Nguyen），去年11月以身穿女裝的方式，參加新罕布夏州「2023大德里小姐」（Miss Greater Derry 2023）大賽並奪得后冠，該場選美是「美國小姐」預賽。

    照片右邊則是22歲的安娜‧林尼庫娃（Anna Linnikova），她去年7月從75萬名佳麗中脫穎而出，摘下俄羅斯小姐后冠，將參加1月24日在美國新紐奧良舉行的2022年環球小姐大賽，以及2023年世界小姐比賽。

    事實上，極端化的「政治正確」正分裂美國社會。膚色、種族、信仰、性別等可能涉及歧視的描述，統統不能說，發展到最後，就連矮、胖、老、同性戀等事實描述的詞句，都成了徹底的禁忌。

    而美國總統拜登上任後隨即簽署了多項行政命令，推翻前任川普總統多項政策，其中一項是關於「跨性別平等」。他之所以如此積極推動跨性別權益，禁止一切性別歧視，這顯然是因為在他看來，「跨性別平等」關乎當今最重要的人權問題。

    然而，這項行政命令也引發不少爭議，尤其是不少學校和家長反彈，批評該命令妨害了女性安全，以及女子運動賽事的公平性，其中美國賓州大學22歲游泳選手莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）多次以「跨性別」身份，在女子賽事奪冠，引起爭議。

    在拜登總統拔擢下，美國出現首位跨性別「四星海軍上將」萊文（Rachel Levine，左）。圖右為能源部原副助理部長布林頓（Sam Brinton），他自稱「非二元性別」（Non-binary）人士，目前因犯下盜竊重罪遭到法辦。（圖擷取自推特）

    在拜登總統拔擢下，美國出現首位跨性別「四星海軍上將」萊文（Rachel Levine，左）。圖右為能源部原副助理部長布林頓（Sam Brinton），他自稱「非二元性別」（Non-binary）人士，目前因犯下盜竊重罪遭到法辦。（圖擷取自推特）

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