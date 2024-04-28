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阿根廷選美小姐地區賽 全球史上首位 「60歲美魔女」封后

來自阿根廷的女律師兼記者的亞歷珊卓拉（Alejandra Rodríguez），近日成為全球首位以「60歲高齡」登上后座的選美佳麗。（圖擷取自@alejandramarisa.rodriguez IG，本報合成）

來自阿根廷的女律師兼記者的亞歷珊卓拉（Alejandra Rodríguez），近日成為全球首位以「60歲高齡」登上后座的選美佳麗。（圖擷取自@alejandramarisa.rodriguez IG，本報合成）

2024/04/28 15:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）近期舉辦環球小姐地區選拔賽，由一名美魔女律師兼記者的亞歷珊卓拉（Alejandra Rodríguez）摘下后冠，同時她也以「60歲高齡」，成為選美史上首例，象徵女性美不會受限於年齡框架。外媒指出，她預計參加5月全國決賽，將與其他佳麗一同競逐代表阿根廷參賽的資格。

綜合外媒報導，環球小姐組織（Miss Universe Organization）成立於1952年，他們每年都會舉辦全球最大的選美比賽，參賽規則也隨著時代不斷調整。過去該組織對參賽資格設下嚴格限制，像是年齡僅限18至28歲、必須單身且沒有小孩等，但從2023年9月起，該組織宣布不再對選手進行年齡限制，因此從今年開始，只要年滿18歲的女性，即可參賽。

近日在阿根廷環球小姐的地區賽中，就出現全球首位以「60歲高齡」登上后座的選美佳麗。年過半百的參賽者亞歷珊卓拉，她擊敗34名18歲到73歲的佳麗，成為布宜諾斯艾利斯環球小姐，成功摘下后冠的她，也在受訪時興奮表示感到相當榮幸，「我很開心能夠在選美比賽代表這種新典範，因為我們正在開創一個新階段。」

至於被問到如何「凍齡」維持好身材，亞歷珊卓拉則歸功於生活方式，並透露她堅持注重飲食健康，每周至少運動3次，日常飲食會攝取大量新鮮蔬果與優質蛋白質，保持健康的生活型態，「最基本的是要過上健康的生活，吃得好、做些體力活動。」另外，她也笑稱，單身是她維持美麗的秘密之一。

亞歷珊卓拉也以自身經驗，鼓勵女性勇敢突破社會框架，「我想向所有女性展示，美麗不分年齡，我們可以打破障礙。」報導指出，接下來亞歷珊卓拉將在5月底，與來自全阿根廷的佳麗同台較勁，爭取代表阿根廷勇奪全球環姐寶座。

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