兒童心理醫師丘彥南鑑定：剴剴遭精神虐待致眼神空洞 疑遭性虐待

台大精神醫學部醫師丘彥南擔任鑑定人，說明剴剴是否受到精神虐待及生前精神狀況等情形（資料照）

2025/04/30 11:51

〔記者張文川／台北報導〕1歲10月男童「剴剴」前年底疑遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐待致死，承審的台北地院國民法官法庭今天進行第6天審理，上午傳喚台大精神醫學部醫師丘彥南擔任鑑定人，說明剴剴是否受到精神虐待及生前精神狀況等情形，丘彥南認為剴剴生前遭受精神虐待，致發展遲緩、罹罹患憂鬱症、適應障礙、創傷後壓力症，他還懷疑剴剴遭到性虐待。

全案證人至今天上午全部傳喚完畢，下午將針對先前保留的證據做出裁定、證據提示、檢辦審三方訊問劉彩萱姊妹，明日為預備庭，今日若訊問不完，明日再續，後天開始進行事實與法律的言詞辯論，下週進行量刑調查與辯論，預定5月13日宣判，若審理進度超前，也可能提前評議。

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丘彥南於台大醫院精神醫學部行醫逾30年，為兒童心理學專科權威，也是台灣青少年精深鑑定醫學先趨，與兒心權威教授宋維村共同訂定「兒虐篩檢指標」，獲台灣兒童醫療貢獻獎，參與推動《兒童福利法》修法，時常到法庭擔任兒童心理的鑑定人。

丘彥南依據剴剴生前拍攝的多張照片、相關證人證詞、劉彩萱姊妹的通訊對話，做成心理鑑定，結論認為剴剴長期遭受精神身心受虐，照片中剴剴的眼神流露著恐懼、空洞或悲傷，研判因長期受虐而罹患憂鬱症、適應障礙、創傷後壓力症，甚至懷疑剴剴遭到性虐待。

由於昨日出庭作證的鑑定人、台大兒童醫院醫師呂立指出陰莖、陰囊有明顯結痂疤，曾受過深度撕裂傷，周邊亦有紅色新傷，陰囊顏色深暗，皺褶變少，疑似遭受性虐待；對此，丘彥南今天持相同意見，認為剴剴生殖器有表層裂傷的異常表徵，很不尋常，疑似有遭到性虐待。

檢察官今先提示剴剴生前的多張生活照，分別來自劉彩萱和周姓前保母提供，再由丘彥南說明鑑定過程及結果，審判長林鈺珍提醒丘，只須陳述專業鑑定意見即可，勿夾雜個人主觀情緒和私人看法。

丘彥南指出，剴剴受虐的樣態包括隔離、威脅、限制行動、長期體罰、長時間罰站等，剴剴在劉家的照片中，常呈閉眼、半睜眼、兩眼空洞無神的狀態，嘴唇紅腫，也曾被遮住雙眼塞入桶內、被用吹風機吹臉，獨留在不安全的處所睡覺，保母常以言語謾罵剴剴，不與劉家一起用餐而是在廁所進食，保母還曾罵他髒話，受傷也未獲即時安排適當醫療。

丘彥南指出，劉家人用餐時，剴剴站在角落罰站，長時間不穿衣褲、只著尿布，冬天洗冷水澡，長期遭保母冷漠對待，休息睡眠環境也不安全舒適，造成剴剴發育遲滯；照片中的剴剴，眼神流露出恐懼、空洞與悲傷，眼神缺乏神采，即為明證，綜合研判剴剴生前已罹患憂鬱症、適應障礙與創傷後壓力症。

至於保母姊妹指出剴剴會自撞自傷、磨牙、罵髒話和五字經等行為，丘彥南認為其說詞可信度有待查證，即使是真的，幼兒若不是因腦神經病變而有嚴重自傷行為，最可能的起因是遭受嚴重虐待及疏忽，透過自殘來換取不受虐待及關愛。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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