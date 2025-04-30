揭養生館老闆娘疑放貸討債 林志潔：鄭正鈐多起訴訟和借貸有關

養生館新住民老闆娘支持鄭正鈐動員上凱道，卻被爆經常張貼懸賞啟示討債，新竹市雙罷免總部發言人林志潔質疑鄭正鈐與新住民間金錢糾葛複雜。（照片取自林志潔臉書）

2025/04/30 12:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐被爆疑動員外籍移工參加藍白426凱道集會活動，卻有新住民養生館老闆娘跳出來支持鄭正鈐動員，自稱是主揪者。新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部發言人林志潔今發文提到，有支持者提供養生館老闆娘在社群上經常張貼懸賞公告要討債，她認為外籍配偶在台灣遇到金融剝削問題，值得各界重視，若鄭正鈐與養生館間有複雜的金錢糾葛，若涉及新住民金融剝削，就應好好說清楚。

林志潔說，外籍人士或新住民在新的移居環境處於金融弱勢，在貸款、保險上容易遇到阻礙。之前她曾擔任金融消費評議中心董事長，就發現外籍人士遇到金融糾紛，在申訴或訴訟上，因為語言文化不同，比我國人更難獲得救濟。

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此次，因鄭正鈐疑似非法動員外籍人士參與反罷免造勢，也意外發現許多外籍女性有貸款需求，但可能無從或不知道要如何由正當管道獲得，轉向私人高利借貸，因最後不堪負荷、無力償還而跑路，竟遭到竹市養生館老闆貼出各種懸賞啟示。

林志潔合理質疑，與鄭正鈐過從甚密的養生館，在提供按摩服務之餘也從事各種放款業務，是否涉有重利罪？張貼通緝告示暴露他人重要個資是否違反個資法？籲請司法調查，且疑似貼出以800K越南盾為對價徵人參與反罷免的廣告，似乎專營各種借貸業務，她認為鄭正鈐有超過100件民刑事訴訟，其中多起和借貸有關，甚至和吸金犯間有各種金錢糾紛，均被法院認證，她想問鄭正鈐，與從事放貸和借款周轉業務、甚至可能涉及剝削和重利犯行的行為人關係如何？但又這麼剛好，這些人主動幫忙動員和以金錢招募反罷免？她認為鄭正鈐已錯在先，說謊在後，涉及地下金融和各種金錢糾紛，恐怕是努力為自己掙錢。

養生館新住民老闆娘支持鄭正鈐動員上凱道，卻被爆經常張貼懸賞啟示討債，新竹市雙罷免總部發言人林志潔質疑鄭正鈐與新住民間金錢糾葛複雜。（照片取自林志潔臉書）

動員新住民參加426集會的網路招攬廣告。（照片取自林志潔臉書）

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