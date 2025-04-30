基隆市民政處長涉洩個資助罷免 童子瑋：民主史上最黑暗的一天

民進黨議員鄭文婷表示，張淵翔利用職務之便非法查詢市民個資，提供國民黨罷免連署，是台灣民主政治最黑暗的一頁。（記者盧賢秀攝）

2025/04/30 11:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府民政處長張淵翔利用職務之便，非法查詢市民個資、提供國民黨罷免連署，議長童子瑋表示，市府局處首長帶頭違法，盜取民眾個資，國民黨是在地方執政？還是在地方亂搞？被提罷免案的民進黨議員鄭文婷則說，是民主制度最黑暗的一頁。

童子瑋指出，這是全台第一個民政處長親口承認，利用民眾個資協助罷免連署，非常離譜無法無天，要求國民黨主席朱立倫或市長謝國樑出來說明，為什麼基隆市政府可以無法無天、違法亂紀到這個程度。民政處長帶頭違法，國民黨是在地方執政？還是在地方亂搞？這件事看得清清楚楚。

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市長謝國樑身為市府最高行政負責人，難道可以不知道自己一手任命的處長，在用市府資源幫政黨造假連署？「如果你知道，那你就是共謀，如果你不知道，那就是更大的失職」。

​童子瑋指出，當一個政黨，為了政治鬥爭，不惜違法、不惜動員、不惜抹黑，只會讓大罷免的聲音越來越熱烈。藍白一路走歪，不只是讓曾經支持國民黨的知識藍選民更加失望，也讓一般市民更難相信國民黨有真正面對問題的誠意。

鄭文婷則說，今天「4月30日」基隆市政府在市長謝國樑主政之下，是台灣的地方制度使民主政治的發展寫下最黑暗的一頁，他的民政處長，因為涉嫌擅自使用戶政系統協助罷免在野議員，法院雖然交保，而交保的原因是因為張淵翔坦承不諱，也就是事證明確才獲得交保。

議員鄭文婷表示，這件事情不是只是張淵翔一個人的問題，這是整個系統性的問題。謝國樑事前完全不知嗎？你底下的一級主管在擅自盜用全市市民的戶政資料，你完全不知情，那你就是昏庸，如果你知情而不制止，那就是共犯，為什麼一直迴避這個問題，且對於是否調整張淵翔職務的事還要再研議，可見你這個幫兇當的很徹底。

鄭文婷認為，謝國樑不僅很有可能牽涉其中，否則為何至今他還不敢調整張淵翔的職務，寧願犧牲全體市民的個人資料保護，也要保護民政處長，是最可恥的事，虧你還是法律碩士；知法要守法，而不是知法犯法，甚至來設定好斷點，讓自己在東窗事發的時候能夠全身而退，希望謝國樑的法律真的有讀通有讀好。

基隆市議長童子瑋（見圖）指出，市長謝國樑對一手任命的處長，利用市府資源幫政黨造假連署，有可能是共謀或失職。（資料照，記者盧賢秀攝）

基隆絕沛行動連署車，沿路宣傳市府官員非法提供資料給國民黨團罷免連署，違法監權。（記者盧賢秀攝）

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