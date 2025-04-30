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    大學招聯會公布116學年招生數學參採資訊 近半系組不採計數學

    大學招聯會公布116學年招生數學參採資訊，3大招生管道近半系組不採計數學。（資料照）

    大學招聯會公布116學年招生數學參採資訊，3大招生管道近半系組不採計數學。（資料照）

    2025/04/30 11:45

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大學招生委員會聯合會今公布116學年度3大招生管道數學科參採情形，其中繁星推薦有811個系組不參採數學、申請入學有979個系組不參採數學，近半數不參採數學，與115學年相比無大幅差異。至於考試分發部分，114學年才納入考科的數學乙，則有155個系組參採，以財經、資訊、管理學群占比7成居多。

    為協助高中生提早規劃升學方向，大學招聯會公布116學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」。提供繁星推薦、申請入學及分發入學3大招生管道中，各大學校系所採計的學測數學A、數學B以及分科測驗數學甲、數學乙等4個考科資訊。

    根據招聯會統計，116學年度參與星推薦管道有1707個系組，其中555個系組參採數學A，230個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有111個系組，有811個系組不參採數學。

    申請入學則有1992個系組參與，其中有631個系組參採數學A，257個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有125個系組，有979個系組不參採數學。

    招聯會執秘、台大教務長王泓仁分析，與115學年度相比，2招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，近半數不參採數學，參採數學A超過3成，數學B則約1成3，其餘約6%系組則參採數學A或數學B其中任1科皆可。

    在分發入學部分則有1777個系組參與，根據招聯會資料，參採數學A的校系與前2年持平，都是73個系組，參採數學B略下降，有134個系組。使用數學甲及數學乙有些微增加，469個系組參採數學甲，152個系組參採數學乙，參採數學A+數學乙有1個系組，參採數學B+數學乙有1個系組，使用數學A或B並採計數學乙則有1個系組，數學A或B進行招生分組或擇一檢定有67個系組，還有862個系組不參採數學。

    招聯會提到，「數學乙」自114學年度起納入分科測驗考科，116學年度使用情況大多延續前2年，有使用到分科測驗數乙的155個校系組中，以財經、資訊、管理學群居多，大約占比7成。但仍提醒，最終各校系使用的考科還是依據當年度公布的招生簡章為準。

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