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AI領域中國落後美國3年 Google前執行長點出4大原因

美中科技角力示意圖。（路透檔案照）

美中科技角力示意圖。（路透檔案照）

2024/05/08 22:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕前Google公司執行長施密特（Eric Schmidt）7日受訪指出，在人工智慧（AI）技術領域，美國「遠遠領先中國」，大概有2到3年的差距。

《財經內幕（Business Insider）》網站8日報導，施密特7日分別在美國財經媒體《彭博》和CNBC訪問中談人工智慧技術發展和競爭，他說，「在人工智慧領域，我們遠遠領先，大概領先中國2到3年，這在我的（科技領域）世界就是永恆」。他認為，美國的AI技術發展「狀態相當好」，只要不搞砸自己的領先優勢，就會是AI競賽中明顯的贏家。

施密特投資了多家AI公司，包括Anthropic，他在2016年擔任美國國防部創新委員會主席，也曾在美國政府2018年成立的獨立委員會「人工智慧國家安全委員會（NSCAI）」擔任主席3年。

他認為中國在AI的軍備競賽中落後美國的4大原因，第一個就是中國正為晶片和晶片短缺所苦。他說，川普和拜登政府對中國取得高速晶片、尤其是輝達（Nvidia）晶片設限，令中國受挫，這些晶片是發展AI的關鍵要件。

另外，施密特認為，可供訓練AI大型語言模型的中文素材，不像英語素材那麼多，因為網路、研究論文和書籍等，這些訓練大型語言模型所仰賴的素材，都以英語為主，英語提供了更大的資訊來源。

中國也正面臨外國投資大幅減少，經濟也已在衰退，並且持續有通貨緊縮的問題。施密特說，另一個因素就是中國著重在錯誤領域，聚焦在打造著重營利應用的公司，這些公司或許最終會成功，但是並不著重建立「平台」。

施密特說，美國創造了這個未來，就是大家在談的AI、量子和其他科技，「我們有機會在未來10年或20年真正主導世界，如果我們做對的話」。

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