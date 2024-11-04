大選倒數48小時！海莉公開背書川普：支持他是「簡單選擇」

海莉認為，川普雖有缺點，但在關鍵政策上，仍是最佳選擇。（法新社）

2024/11/04 10:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，共和黨重量級人物、前聯合國大使海莉（Nikki Haley）3日在《華爾街日報》投書，呼籲選民支持其昔日政敵川普。海莉坦言，儘管川普「並非完美」，但相較於現任副總統賀錦麗，川普仍是更好的選擇。

曾在共和黨初選挑戰川普的海莉，在投書中表示：「我並非完全認同川普的主張，但我們的理念大致相符。相較之下，我幾乎全然反對賀錦麗的立場，這讓投票選擇變得簡單。」

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海莉曾在2017至2018年間擔任川普政府的聯合國大使，此後對川普態度時褒時貶。這次公開表態支持川普，主要著眼於政策層面的考量。她在文中嚴厲抨擊拜登政府的施政，直指其讓世界局勢「更加危險」。

「南部邊境安全危機迫在眉睫，拜登和賀錦麗卻讓情況更加惡化」海莉寫道，「他們倉促撤軍阿富汗不僅造就了恐怖主義溫床，更向外界釋放軟弱訊號，導致俄羅斯入侵烏克蘭。」

針對中東局勢，海莉批評拜登政府對伊朗採取綏靖政策，「不僅讓這個專制政權獲得更多資源，更助長其透過恐怖組織對以色列發動攻擊的氣焰。」

展望未來，海莉預期，川普若重返白宮，將推動減稅、擴大能源開發，並重建美國的國際影響力。她坦承川普可能仍會做出一些爭議性決定，但強調選民更應該關注的是政策方向。

「在稅收、支出、通膨、移民、能源和國安等重大議題上，兩位候選人的立場南轅北轍，」海莉表示，「川普顯然是更好的選擇。」

這篇投書刊出前，挺賀錦麗的富豪庫班（Mark Cuban）才在脫口秀節目《觀點》（The View）上批評川普「排斥強勢女性」，並點名海莉曾因生育權等議題與川普針鋒相對。對此，海莉上週在福斯新聞專訪中回應：「不必完全認同川普才能投他一票。現在的選擇很明確，要嘛是川普，要嘛是賀錦麗。對我和家人來說，在物價飆漲、經濟困頓的當下，答案很清楚。」

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