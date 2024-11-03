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以國海軍突擊隊黎北登陸 押走1男子疑為真主黨官員

黎巴嫩士兵在巴特倫的海灘站崗。（法新社）

黎巴嫩士兵在巴特倫的海灘站崗。（法新社）

2024/11/03 06:23

首次上稿 11-02 23:33
更新時間 11-03 06:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩公共工程與運輸部長哈米（Ali Hamie）11月2日證實，以色列海軍突擊隊1日在黎巴嫩北部強行擄走一名黎巴嫩男子。沙烏地阿拉伯媒體指出，這名被以軍盯上的男子是真主黨（Hezbollah）官員。

法新社報導，以色列軍方官員今天證實，抓獲1名「真主黨資深特工」，是所屬領域的專家，將送回以色列接受調查。

綜合《以色列時報》、《法新社》報導，一名匿名的黎巴嫩軍方人士稍早透露，一隊「身分未明」的海軍突擊隊士兵，昨日強行登陸沿海城市巴特倫（Batroun），擄走了一名平民。

黎巴嫩官媒國家通訊社（National News Agency）指出，週五清晨有一隊「身分不明的武裝部隊」在巴特倫的海岸執行「海上登陸」，而後這支部隊闖入海灘附近的一間小木屋，綁架一名黎巴嫩男子，再乘坐快艇進入公海。

哈米（Ali Hamie）後續證實，有一位民用船隻的船長阿姆哈茲（Imad Amhaz）被以色列海軍突擊隊綁架；沙烏地阿拉伯媒體《事件》（Al-Hadath）則聲稱，阿姆哈茲是真主黨的官員。

一名自稱與阿姆哈茲熟識的男子告訴《法新社》，阿姆哈茲大約30幾歲，他來自黎巴嫩中部小鎮卡馬蒂耶（Qmatiyeh），當前就讀於巴特倫的海事科學技術研究所（Maritime Sciences and Technology Institute），而學校的教職員工也都認識他。

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