為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今日中南部高溫上看33度 明晚起各地轉涼有雨

    今日白天各地溫暖偏熱，中南部高溫可達33度。（資料照）

    今日白天各地溫暖偏熱，中南部高溫可達33度。（資料照）

    2025/03/02 06:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日環境為偏南風，各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及金門有零星雨；氣溫方面，早晚天氣稍涼，白天溫暖偏熱，中南部高溫可達33度。

    今日各地及澎湖、金門低溫約16至20度，馬祖12度，各地白天高溫持續上升，比昨天更熱，北部及東半部最高溫約28到30度，中南部約32至33度，近山區氣溫會再略高一些，澎湖26度、金門23度，馬祖18度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部短時間達橘色提醒等級。

    週一（3日）白天持續溫暖微熱，鋒面接近，天氣漸轉不穩定，南部、花東地區及各地山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。北部及東北部18至31度，中部19至31度，南部22至32度，花東22至29度。

    週一（3日）晚間起至週三（5日）清晨，鋒面及東北季風持續影響，各地清晨轉冷，北部及東北部14至24度，中部16至26度，南部17至29度，花東18至24度。全台降雨機率增，西半部地區及基隆北海岸雨勢最明顯且廣泛。週三（5日）白天至週五（7日）維持濕冷天氣。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    19 ~ 30 18 ~ 30 20 ~ 30 20 ~ 28

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播