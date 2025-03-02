今日中南部高溫上看33度 明晚起各地轉涼有雨

今日白天各地溫暖偏熱，中南部高溫可達33度。（資料照）

2025/03/02 06:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日環境為偏南風，各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及金門有零星雨；氣溫方面，早晚天氣稍涼，白天溫暖偏熱，中南部高溫可達33度。

今日各地及澎湖、金門低溫約16至20度，馬祖12度，各地白天高溫持續上升，比昨天更熱，北部及東半部最高溫約28到30度，中南部約32至33度，近山區氣溫會再略高一些，澎湖26度、金門23度，馬祖18度。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部短時間達橘色提醒等級。

週一（3日）白天持續溫暖微熱，鋒面接近，天氣漸轉不穩定，南部、花東地區及各地山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。北部及東北部18至31度，中部19至31度，南部22至32度，花東22至29度。

週一（3日）晚間起至週三（5日）清晨，鋒面及東北季風持續影響，各地清晨轉冷，北部及東北部14至24度，中部16至26度，南部17至29度，花東18至24度。全台降雨機率增，西半部地區及基隆北海岸雨勢最明顯且廣泛。週三（5日）白天至週五（7日）維持濕冷天氣。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 30 18 ~ 30 20 ~ 30 20 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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