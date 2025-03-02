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    獨家》「幽靈船」DA LI漂航台月餘 軍事粉專披露竟有5國籍

    「幽靈船」DA LI漂航台月餘，竟早「已拆解」。（「Taiwan adiz」提供）

    「幽靈船」DA LI漂航台月餘，竟早「已拆解」。（「Taiwan adiz」提供）

    2025/03/02 09:01

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪在我國外海漂航兩個月遭登檢，但軍事粉專「Taiwan adiz」披露，另一艘錨泊月餘之喀麥隆籍「DA LI（達利）」輪，資料顯示有5個國籍，甚至船在2002年「已拆解」的「幽靈船」狀態，漂航動機相當不尋常，呼籲海巡單位密切關注。

    經本報獨家披露漂航兩個月的「寶順」輪，海巡昨再次登檢，經查貨艙均為空艙，後甲板無拖帶錨爪及船錨裝置，亦未發現船上有破壞海底電纜等設備。船長表示，因南部海象較佳故於南部海域滯留，待船東聯繫外國維修船廠後即前往維修，今日上午向高雄港台申請錨泊實施補給，續於15時補給完畢，高雄VTS塔台告知該輪起錨、盡速離開領海範圍（至鄰接區水域外）。

    軍事粉專「Taiwan adiz」團隊調查漂航超過一個月的這類權宜輪，發現位於楠梓外海約6浬漂航、錨泊月餘的喀麥隆籍「DA LI（達利）」輪，竟疑同時有5個船籍「喀麥隆籍、中國籍、貝里斯籍、巴拿馬籍、古拉索籍」，堪稱「達利輪多重宇宙」，最奇特的是，這艘貨輪資料顯示在2002年「已拆解」，目前形同是有五個國籍的「幽靈船」。

    「幽靈船」DA LI漂航台月餘，竟早「已拆解」。（「Taiwan adiz」提供）

    「幽靈船」DA LI漂航台月餘，竟早「已拆解」。（「Taiwan adiz」提供）

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