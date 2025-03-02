今天上午國5預估壅塞 國道管制措施一次看

今天是228和平紀念日連續假期收假日，高速公路局預判雍塞路段。（圖由高速公路局提供）

2025/03/02 09:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（2日）是和平紀念日連續假期收假日，整日交通量預估113百萬車公里。高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。

這次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高速公路局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮。高公局建議，西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

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據高公局統計，今天凌晨0至5時平均交通量為5.5百萬車公里，為年平均平日4百萬車公里之1.4倍。

今天國道疏導措施，包括中午12至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1至6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

昨天全日交通量為108.5百萬車公里，為年平均平日92百萬車公里之1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日2.5百萬車公里之1.2倍。昨天下午4時後車流逐漸增加，除事故造成部分路段短暫壅塞外，僅國5北向頭城至坪林於晚間7至0時有車多壅塞，其餘國道行車大致正常。

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