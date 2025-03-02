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    在白宮與川普互嗆後訪英 澤倫斯基與英相熱情擁抱

    澤倫斯基在英國獲得熱烈歡迎，施凱爾（左）還熱情擁抱澤倫斯基（右）。（路透）

    澤倫斯基在英國獲得熱烈歡迎，施凱爾（左）還熱情擁抱澤倫斯基（右）。（路透）

    2025/03/02 08:06

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基28日在在白宮與美國總統川普會談中公開爭執，雙方不歡而散，事後歐洲領袖幾乎一面倒重申支持烏克蘭，澤倫斯基3月1日抵達英國倫敦，與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，並準備在2日參加歐洲領袖峰會，討論與烏克蘭的共同防衛安全計畫。與當時和川普互嗆的激烈場面相比，澤倫斯基在英國獲得熱烈歡迎，施凱爾還熱情擁抱澤倫斯基。

    綜合外媒報導，澤倫斯基1日前往「唐寧街10號」首相官邸與施凱爾會面，兩人一見面就是熱情擁抱，隨後握手、合影留念，後續施凱爾手扶在澤倫斯基肩上，帶著他進入官邸。施凱爾對澤倫斯基表示：「希望你們聽到了街上的歡呼聲，英國人民走出來表達他們對烏克蘭的支持，以及英國與烏克蘭站在一起的絕對決心。」施凱爾強調，無論需要多久時間，英國都會與澤倫斯基、與烏克蘭站在一起。

    澤倫斯基也回應：「我見到了很多人，我想感謝英國人民，感謝你們從戰爭一開始就給予我如此大的支持。」由於澤倫斯基2日將與英王查爾斯三世會面，他也提到：「我很高興國王陛下接受我的會見，並感謝你組織了如此盛大的峰會，我們在烏克蘭也很高興擁有這樣的戰略夥伴。」

    在施凱爾與澤倫斯基會面之際，英國和烏克蘭還簽署1項價值22億6000萬英鎊（約新台幣935億元）的貸款協議，由英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）和烏國財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）在一場虛擬儀式上簽署貸款協議。里夫斯表示，這筆貸款將由被凍結的俄羅斯主權資產的固定收益來償還。

    澤倫斯基1日在Telegram發文表示，使用這筆俄羅斯貸款，是十分公平的方式，「發動戰爭的人應該要付出代價」，這筆貸款將用於烏克蘭武器生產，強化烏克蘭國防能力。

    在施凱爾與澤倫斯基會面之際，英國和烏克蘭還簽署1項價值22億6000萬英鎊的貸款協議。（路透）

    在施凱爾與澤倫斯基會面之際，英國和烏克蘭還簽署1項價值22億6000萬英鎊的貸款協議。（路透）

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