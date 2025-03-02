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    台馬第三海纜修復完成 通訊恢復海纜傳送

    台馬海纜現況。（數發部提供）

    台馬海纜現況。（數發部提供）

    2025/03/02 09:54

    〔記者林志怡／台北報導〕日前台馬第三海纜因自然耗損、發生障礙，中華電信啟動微波傳送，台馬間通信不受影響，並聯繫際海纜維運組織安排海纜船來台維修，並於今日清晨順利完成台馬第三海纜搶修作業，但目前台馬第二海纜、台澎第三海纜仍是完全斷訊狀態，預計於今年上半年完成維修。

    台馬第三海纜於今年1月15日因自然耗損發生障礙，造成海纜傳輸中斷，中華電信馬上將台馬間的通訊隨疏轉至台馬第二海纜等其他海纜，並啟用微波傳送，台馬間通信不受影響，並隨即聯繫國際海纜維運組織安排海纜船來台維修。

    中華電信說明，國際海纜維修船在2個月抵台，著手進行台馬第三海纜維修，因台灣海峽冬季東北季風強烈，常因海象不佳維修船須至港口避風浪，維修團隊克服各項困難終於3月2日清晨順利完成台馬第三海纜搶修作業，台馬間通信立即恢復由海纜傳送，台馬間微波則作為備援頻寬使用。

    不過，先前台馬第二海纜陸續於1月22日、2月16日因自然耗損、芯線異常，目前仍是海纜傳輸完全中斷的狀態，另台澎第三海纜則疑似因權宜船下錨破壞，於2月25日發生障礙。

    中華電信表示，目前台馬第二海纜、台澎第三海纜仍是海纜傳輸完全中斷的狀態，中華電信也聯繫國際海纜維修船進行維修，兩條海纜都預計在今年上半年可完成維修，另對於相關船隻，公司後續也將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法求償。

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