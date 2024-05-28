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副隊長被小三檢舉強暴出軌收賄 山東交警一律「河蟹」查無實證

中國山東濟南葛姓女子（見圖）日前實名檢舉濟南交警天橋二中隊原副隊長劉男，控其犯下酒後強暴、婚外情、受賄等違法行為，引發關注。（圖片擷自微博）

中國山東濟南葛姓女子（見圖）日前實名檢舉濟南交警天橋二中隊原副隊長劉男，控其犯下酒後強暴、婚外情、受賄等違法行為，引發關注。（圖片擷自微博）

2024/05/28 13:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東濟南葛姓女子日前在社群平台發布影片，實名檢舉「濟南交警天橋二中隊原副隊長劉男有酒醉後強姦、婚外情、收賄等違法違規行為」。當地官方27日迅速發聲明辯稱「查無實證」，中國網友卻不買單，高呼「給社會給百姓一個交代」。

綜合媒體報導，「濟南市紀委監委駐市公安局紀檢監察組」27日證實，已收到葛女舉報，現已責付交警紀檢部門支隊負責偵辦。

濟南交警紀檢部門27日晚間馬上在社群媒體發文，指稱經查劉男於2020年3月至2021年與葛女存在「違反生活管教問題」，2023年6月被處以留黨察看1年、行政撤職處分，並降為一等警員。至於葛女舉報劉男的其他違紀問題，濟南交警紀檢部門指出，已逐一進行了調查，但未有證據顯示葛女舉報屬實，「相關調查結果及處分決定，均在2023年6月通知葛女」。

官方說法還強調，2023年7月葛女接著到轄區派出所報案，稱劉男強制與其發生性關係，經調查，並無證據證實劉男有犯罪事實發生，同年8月轄區公安分局做出了不予立案決定，並通知葛女。

中國網友紛紛在網上對事件發表看法，「不應該是交警支隊調查，難免有人情關係存在。況且還是一個副隊長」、「必須徹查事實真相，發現問題就必須查到底，有問題絕不姑息，給社會給百姓交待，嚴懲腐敗分子」、「一個簡單的案子過了這麼久才解決？可以往上查一查到底出了什麼問題嗎？」顯然民眾對中國公安的調查結果並不信服。

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濟南交警紀檢部門27日晚間在社群媒體發出聲明，不斷強調葛女的指控「查無實證」。（圖片擷自微博）

濟南交警紀檢部門27日晚間在社群媒體發出聲明，不斷強調葛女的指控「查無實證」。（圖片擷自微博）

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