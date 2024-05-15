1年收賄破4億！手握商店審核權 中國電商基層員工爽撈手法曝

中國電商平台基層營運人員，手握官方旗艦店入駐初審許可權，短短1年竟收賄賂高達人民幣9200餘萬元，換算約新台幣4.1億元。人民幣示意圖。（情境照）

2024/05/15 00:42

〔中央社〕中國前不久偵破一起民營企業內部腐敗案件。王某是電商平台基層營運人員，因為手握家具類官方旗艦店入駐的初審許可權，他在短短一年竟然收受廠商賄賂高達人民幣9200餘萬元（約新台幣4.1億元）。

央視新聞14日披露了這起驚人收賄案，雖然沒有點名是哪一家電商，但該案是由杭州市公安局餘航區分局經偵大隊破獲。大陸網友聞訊震驚之餘，多指本案苦主應是淘寶，因為阿里巴巴全球總部就在餘航區。

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據報導，主嫌王某的股票帳號顯示，雖然虧損近千萬元，但帳戶裡的餘額仍有2400餘萬元，而這僅僅是他受賄贓款的一小部分，除此之外，警方還搜查到了大量金條、現金等其他涉案財物。

據王某供稱，這數千萬的賄款都是他在一年左右的時間收受的。

杭州市公安局餘杭區分局經偵大隊副大隊長邱傑表示，王某在電商平台有審批店鋪的許可權，很多商家提交店鋪申請之後，他具有第一道把關的初審許可權。

據警方介紹，王某負責的是這家電商平台家具類官方旗艦店入駐的審批業務，如果家具類生產企業想到這家電商平台上開設官方旗艦店，按照流程提交申請後，在後台負責審批的人就是他。

經調查發現，王某審批通過的官方旗艦店不僅數量遠超過正常水準，而且很多商店的條件並不符合平台的要求。

據報導，靠著違規審批、大肆收錢，短短一年，王某就迅速將手中的審批權做成了一門上億的生意，其間他夥同多人共同收受賄賂高達1.3億餘元，其中自己的受賄金額為9200多萬元，逐漸形成了一條倒賣家具類官方旗艦店指標的灰黑產業鏈。

就在這時，王某所在的電商平台收到的一封匿名舉報信，揭開了這個黑灰產業鏈的冰山一角。杭州市公安局餘杭區分局經偵大隊大隊長馬堅強指出，在企業設置的舉報通道中有匿名舉報，指名道姓說這個人在某項業務中有問題。隨後電商平台向警方報案。

警方調查發現，王某違規審批商店入駐並收取所謂費用的大量證據。同時，參與作案的除了王某，還包括其親友和大量的中間人。

辦案警察羅寅斐指出，王某拉攏了一些親戚朋友去招募中間人或者商家，讓他們去尋找有入駐店鋪需求的商家，然後明碼標價，比如一家店鋪收取15到20萬元。

羅某就是王某下面的一名中間人。據羅某供稱，他自己在佛山經營一家家具廠，並且在多家電商平台都開設了網店，因為工作關係，他跟王某已經認識了多年。

羅某指出，當時王某所供職的電商平台對商店入駐審核突然變得嚴格起來，他身邊很多同行的申請都沒有通過，聽到王某說他能搞定，羅某開始也是半信半疑。「他跟我講他有資源，我測試了一個店鋪，他確實通過了，當時我就覺得他確實有能力去做這件事情。」

報導指出，王某和羅某一拍即合，一個負責找有需求的商家，一個負責進行審批，而為了防止出現紛爭，王某與羅某約定每次都是事成之後再收錢。

像羅某這樣的中間人，王某總共發展了8個，而每個中間人還會各自發展自己的下線。警方指出，王某之所以能在短時間內就收受如此巨額的賄賂，與其發展的這些中間人有很大關係。

報導說，王某雖然費盡心機想要逃避警方的偵查打擊，但最終一封匿名舉報信就讓他原形畢露，到頭來終是一場空。目前，王某因涉嫌「非國家工作人員受賄罪」，被依法提起公訴，案件正在審理中。

報導還說，隨著案件的偵破，這家電商平台也被「深深觸動」，他們沒有想到一個基層的營運人員，竟然能夠受賄如此之多。

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