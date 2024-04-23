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廣東又有船撞橋！貨輪沉沒4失蹤 17年前同橋遭撞8死

中國又有船隻撞橋！廣東一艘貨輪昨天擦撞九江大橋，船隻沉沒，船上11名船員7人獲救4人失蹤。（圖擷自微博）

中國又有船隻撞橋！廣東一艘貨輪昨天擦撞九江大橋，船隻沉沒，船上11名船員7人獲救4人失蹤。（圖擷自微博）

2024/04/23 09:58

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國又發生船隻撞橋意外！昨（22日）一艘貨輪擦撞廣東省九江大橋，船隻沉沒，船上共有11名船員，其中7人獲救，4人失蹤；這座九江大橋在17年前也發生過船隻撞橋意外，造成8死慘劇。

綜合中國媒體報導，廣東省佛山市應急管理局今（23日）通報，昨晚一艘海船擦碰G240國道九江大橋防撞墩，在擔桿洲尾水域搶灘不成功沉沒，船上11名船員，7人獲救，4人失蹤，相關單位派出300餘人次搜救失蹤者，目前救援行動仍在進行中。

事故發生原因尚待調查，交警單位已對G240國道九江大橋雙方向進行交通管制，海事相關單位也實施通航管制，除救援船隻外，其他船舶禁止駛入G240國道九江大橋上下游3公里水域，過往船隻注意繞行。

而這座九江大橋在17年前也發生過船隻撞橋意外，2007年6月15日，九江大橋遭運砂船撞擊橋墩，大橋坍塌200公尺，橋上4輛汽車與2名施工人員墜入河中，共造成8人死亡；事發後，九江大橋被爆出偷工減料爭議。

這也是2個月來中國廣東省再次發生船隻撞橋意外，2月22日廣州市南沙瀝心沙大橋遭一艘貨櫃船撞擊橋墩致使橋面斷裂，行經橋上的4輛汽車與1輛摩托車墜落，造成5死3傷。

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