駭人！中國大學畢業正妹遭中年男騙走 囚禁5年性侵生女

中國大學畢業漂亮女生張玲（化名），被50歲男子騙走後囚禁5年，並慘遭性侵生女。（圖擷自微博）

2024/11/02 15:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駭人聽聞！2010年1月22日，中國湖南省常德市甫從大學畢業的漂亮女生張玲（化名），被50歲男子鍾鵬以提供高薪工作為誘餌騙走，鍾男隨即將她囚禁在市內桃源縣漆河鎮碌廠橋村一處民宅，在將近5年的時間內不斷性侵並害她懷孕生女，直到後來鍾男將其轉移時，才有好心人收留張玲，這起可怕案件直到今年才曝光，讓不少中國網友看了心驚膽戰。

據《新京報》報導，張玲被關在碌廠橋村偏僻民宅的2樓，不僅窗戶封住、房門從外上鎖，而且第一晚就遭到鍾男硬上。更恐怖的是，鍾男妻子和28歲的女兒也是全案共犯，知道有女人被關在房間內卻袖手旁觀。

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張玲說，鍾男把她抓過來就是想要生個兒子，她被性侵後迅速懷孕，於2010年10月即將臨盆時，被載到一處深山由接生婆處理，誕下女嬰後由鍾男一家照顧，他們還對村民謊稱這是從外面撿來的棄嬰。

直到2014年的某一天，張玲意外被鍾男女婿、魯姓男子碰見，讓鍾男不得不將其轉移到桃源縣熱市鎮一處廟宇，寺廟女主人薛丹發現張玲每次看到鍾男時都一臉驚恐，因此多次向鍾男支付金錢讓張玲繼續留下，慢慢地就這樣收留了這名可憐女子。

張玲雖然重獲自由，但在精神受損下沒想過要報案，打電話給家裡也發現號碼都換了，就這樣長住寺廟並於2018年和薛丹大兒子結婚生子，今年4月去給小孩辦理戶口時，讓當局發現她的資料和失蹤人口對上，警方連忙和其聯繫確認身分。

4月16日，張玲終於在相隔將近15年後和家人重聚，她與父母當場抱頭痛哭，至於鍾男一家人的「非法拘禁」罪嫌，因為了追訴期無法起訴，檢方只能以強姦罪偵辦鍾男1人，桃源縣法院於10月15日判處鍾男15年有期徒刑。

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