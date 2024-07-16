太離譜！ 中國湖南小鎮遍佈「禁止強姦幼女」標語

中國一名網友駕車行經湖南省岳陽市平江縣加義鎮時，驚訝發現路旁設立多個「禁止性侵幼女」的大型看板。（擷取自李老師不是你老師/X）

2024/07/16 14:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子開車行經湖南省岳陽市平江縣加義鎮時，發現公路兩側設滿「禁止強姦幼女」大型看板，讓他直呼：「震驚到我了」。

根據根據社群平台X帳號「李老師不是你老師」發布的影片顯示，加義鎮道路兩旁不少警告標語，紅底白字清楚寫下「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」、「與未滿14周歲女生發生性關係，不論是否自願，以強姦罪論！」以及「隱私部位不能摸，構成猥褻要坐牢」等。

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影片在中國社群平台「微博」曝光後，不少網友紛紛留言，「簡直是荒唐透頂」、「可見一斑」、「這都要寫出來？做人底線低到獸類了嗎」、「震驚之餘不難想像這地方對女童何等恐怖」。

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