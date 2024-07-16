北市私幼狼師案隔1年才調查 民進黨批柯文哲失職、蔣萬安卸責

民進黨發言人吳崢今偕台北市議員簡舒培、許淑華開記者會，質疑北市府行政怠惰、長達一年空窗期才處理，導致再有後續24案。（記者陳昀攝）

2024/07/16 10:45

〔記者陳昀／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌性侵女童，檢警日前又在犯嫌電腦查扣上百部性影像。民進黨發言人吳崢今偕台北市議員簡舒培、許淑華開記者會，質疑北市府行政怠惰、長達一年空窗期才處理，導致再有後續24案，狼師的母親至今仍疑似持續借殼營運托嬰中心，痛斥前台北市長柯文哲失職、台北市長蔣萬安卸責推託，要求立即徹查彌補，並預告擬到監察院檢舉北市府。

簡舒培質疑，2022年7月第一案爆發後，教育局僅調閱監視器、沒有任何作為，放任該「狼師」繼續留在園內，讓不知情家長持續送小朋友到幼兒園，2023年7月再有家長直接向警方報案，台北市教育局才組調查小組，期間已有24名家長報案，直到2023年10月該幼兒園才被廢止設立許可，11月6日北市府才召開重大性侵案件檢討會議，且拖到12月25日才把檢討報告送到衛福部，今年3月13日才裁處幼兒園負責人終身不得擔任教保機關負責人。

請繼續往下閱讀...

簡舒培痛斥，北市府所謂「第一時間」處理是相隔一年多，期間到底在做什麼？台北市教育局副局長聲稱此案沒有檢舉人、陳情人及畫面、證據所以無法調查，這種說法令人憤怒，不是有家長到警局報案嗎？電話通報紀錄中，小朋友留園後告訴家長「有個哥哥摸我尿尿的地方」，難道不該啟動調查？教保員的媽媽是園長，沒有不當隱匿嗎？如果事發當下就能抓出惡質教保員，不會再有後續20幾案，行政單位不檢討還推卸責任，在所有家長傷口上灑鹽。

簡舒培說，北市教育局推說中央沒有法規要求狼師離開學校，事實上，教育部2018年7月的函釋已明確表達，雖然還在修法，如有性侵、性騷、性霸凌，主管機關必須採取必要處分，教保人員涉性平兒少事件時，應提報直轄市主管機關性平委員會，命教保人員請假或暫時離開校園現場等候調查，所謂沒有法規適用根本是說謊。第一案發生時的台北市長柯文哲非常失職，後續的台北市長蔣萬安號稱「三寶爸」，必須徹查、檢討、彌補，她擬向監察院檢舉北市府。

許淑華指出，蔣萬安在此案錯失3次阻止悲劇發生的機會，首先，2022年7月第一次通報時，為什麼沒有啟動調查小組？從監視器看不出不法行為就能放任？當時家長帶小朋友驗傷已有被性侵的傷痕，後續之所以不起訴，是因為家長傷心欲絕未前往法院說明，教育局為什麼沒有了解內容？第二，2023年3月1日「幼兒教育及照顧法」上路後，教育局可以直接依法將嫌犯停職，卻一拖再拖，被羈押前都還在任教；第三，2023年7月12日嫌犯第二次被通報終於羈押，教育局依然沒有立刻命幼兒園停止營運，還在持續招生，欺騙不知情家長。

許淑華痛斥，這個狼師從2021年幼兒園設立後就無照擔任教保員，被家長以監視器檢舉後才取得資格，自此他掌握所有監視器位置，加上園長母親的包庇，他躲過所有畫面、避開調查；此外，案發後幼兒園雖被廢止，但過去出讓幼兒園的王姓負責人又立案成立托嬰中心開始收托，她接獲檢舉看到嫌犯母親出現，是不是借殼營運？請蔣萬安立刻亡羊補牢，不要只會卸責。

吳崢表示，蔣萬安宣稱第一時間介入處理、要求中央修法，都是在推脫卸責，雖然事發的2022年市長是柯文哲，但蔣萬安2023年7月也絕對不叫第一時間處理，更何況中央要修什麼法？2023年上路的幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例皆明定，疑有性侵、性騷案件時，主管機關必須2個工作日內成立調查委員會，調查期間將教保人員停職、調職，蔣萬安早在去年已被充分授權處置。

台北市議員簡舒培整理案件大事紀，質疑北市府行政怠惰、一年空窗期。（記者陳昀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法