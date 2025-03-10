臉書肖想中國市場！吹哨者：Meta曾擬分享用戶資料

2015年9月，札克柏格（右）在美國華盛頓州雷德蒙德（Redmond）市，會見中國國家主席習近平（背對鏡頭者）和中國前國家互聯網信息辦公室主任魯煒（左）。（路透檔案照）

2025/03/10 11:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》9日報導，Meta（前身為Facebook）曾為進入中國市場，不惜計畫與中國政府分享用戶資料，並開發審查系統壓制異議聲音！根據該公司前全球政策總監韋恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）提交的投訴，這家社群媒體巨頭在2014至2019年間積極尋求中共認可，企圖將服務推向數億中國網民，卻最終無果。這份投訴揭示了Meta在商業利益與用戶隱私間的掙扎，引發外界關注。

據《華郵》獨家取得的78頁投訴書，Meta早在2015年便為中國市場打造一套審查系統，計畫設置「總編輯」負責內容刪除，甚至在社會動盪時關閉整個平台。投訴指出，Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）曾同意在中國高層壓力下，限制一名旅居美國的中國異議人士帳號，以示合作誠意。這份文件已於今年4月提交美國證券交易委員會（SEC）。

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投訴書顯示，Meta高層曾面臨中國政府要求將用戶資料儲存於當地伺服器的壓力。韋恩-威廉斯警告，此舉恐讓中國當局輕易取得用戶個人資訊。

電子前哨基金會（EFF）全球隱私政策總監羅德里格斯（Katitza Rodriguez）指出，在威權國家，資料本地化常成為監控與壓迫的工具，企業若屈服，可能失去市場或損及用戶權益。

然而，Meta近年公開將中國定位為網路自由的威脅。札克柏格2019年在喬治城大學演講中警告，中國正向全球輸出其網路模式；2020年，時任全球事務副總裁克萊格（Nick Clegg）也在《華盛頓郵報》撰文批評中國封鎖網路。Meta甚至資助非營利組織「美國優勢」（American Edge），抨擊中國及短影音平台TikTok。今年初，中國AI應用DeepSeek崛起後，Meta全球事務主管卡普蘭（Joel Kaplan）更在Threads發文，強調與美國政府合作，確保AI標準不被中國主導。

投訴卻揭露Meta曾私下採取相反立場。2014年，札克柏啟動代號「奧爾德林計畫」（Project Aldrin）的中國市場策略，組建專屬團隊開發合規服務。他曾公開示好中國，為習近平《治國理政》撰寫推薦詞，並用中文演講拉近距離。內部文件顯示，Meta願意與中國駐舊金山領事館合作，移除「對中國具潛在威脅」的內容，並計畫聘請300名審查員支援系統運作。

Meta發言人斯通（Andy Stone）回應，這項計畫並非秘密，十年前即有報導，但公司最終於2019年放棄相關想法。韋恩-威廉斯則批評，Meta一面與中國合作，一面公開反中，顯示其立場矛盾。她於2017年遭解僱後，將於本週出版回憶錄《粗心的人：權力、貪婪與失落理想的警示》（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism），詳述此事。

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