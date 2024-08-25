Telegram創始人法國被捕！俄前總統虧打錯如意算盤

俄羅斯前總統梅德維傑夫25日暗虧出走俄國的Telegram創始人度洛夫在法國被捕是打錯如意算盤。圖為梅德維傑夫6月在俄國城市杜布納出席1場會議。（路透）

2024/08/25 20:24

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對加密通訊軟體Telegram創辦人、俄羅斯出生但擁有多國國籍的億萬富豪度洛夫（Pavel Durov）前晚在法國巴黎被捕，俄國前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）25日表示，度洛夫當初逃離俄國以為就能規避與安全部門合作，根本是打錯如意算盤。

2014年，度洛夫因不願聽從俄國政府要求，封禁反對人士在其創設的另一個社群平台VKontakte上的帳號而出走俄羅斯，並先後取得包括法國、阿拉伯聯合大公國與加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯聯邦等國的國籍。

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而今度洛夫因任由Telegram遭罪犯利用而在法國被捕，與俄國總統普廷交好的梅德維傑夫說，他數年前與度洛夫談話時就告訴對方，要是不想配合執法單位，他在任何國家都會惹上麻煩。

現任俄羅斯聯邦安全會議副主席的梅德維傑夫還疑似針對度洛夫同時擁有多國國籍表示，度洛夫想當1個傑出的「世界人」，即便沒有祖國也能過得有滋有味，但卻失算。

梅德維傑夫說：「而今對我們（俄羅斯）所有的共同敵人來說，他（就）是俄羅斯人——因此（他）不可預測與危險…度洛夫最終應該了解到，人是無法自選祖國的。」

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