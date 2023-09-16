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中國課本僅用7行字帶過武漢肺炎疫情 網諷︰還是TM的偉大成就呢！

近日就有網友爆料，中國高中最新歷史課本將這段疫情僅用7行帶過，引發眾人批判。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

近日就有網友爆料，中國高中最新歷史課本將這段疫情僅用7行帶過，引發眾人批判。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

2023/09/16 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕蔓延全球長達3年的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，從2019年底於中國湖北省武漢市爆發，儘管目前各國疫情逐漸趨緩，且種種證據顯示病毒源頭就是中國，但中國政府至今仍矢口否認、拒絕配合溯源調查，更不斷試圖抹滅疫情肆虐的痕跡。近日就有網友爆料，中國高中最新歷史課本將這段疫情僅用7行帶過，引發眾人批判。

長期關注中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」，今日分享一則中國網友的匿名投稿，據該名網友的投稿指出，中國高中人教版的最新歷史課本內，有將過去3年的疫情被寫入其中，然而全部內容總計不但僅有7行，且敘述更是近乎「輕描淡寫」，讓他不禁諷刺道，「短短7行字，就是我們的3年」。

從該名網友附上的照片可看到，課本總計7行的內容提到，「2020年初，一場突如其來的新冠疫情暴發，成為新中國成立以來遭遇的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。以習近平同志為核心的黨中央堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準防控，因時因勢優化（最佳化）調整防控措施，最大限度保護人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果，鑄就了偉大抗疫精神」。

另外，還有一欄名為「中國對全球抗疫發展作出具大貢獻」的內容，「應對突發疫情，中國及時主動向世界衛生組織以及美國等國家通報疫情信息（訊息），向世界公布新型冠狀病毒基因組序列，第一時間研發出核酸檢測試劑盒。截至2022年5月，中國已累計向150多個國家和15個國際組織提供了約4300億只口罩，超過46億件防護服，180億人份檢測試劑，向120多個國家和國際組織提供了超過22億劑新冠疫苗，成為對外提供疫苗最多的國家」。

該文一出，立即掀起網友熱議，不少網友紛紛留言諷刺，「無恥之尤」、「文革10年也就一頁」、「喪事喜辦是優良傳統」、「重大貢獻，自我感動」、「還是TM的偉大成就呢！」、「偉大的『動態清零』沒提？」、「再過幾年連那7行都不會有」、「三年大戲，中國人自導自演。相互配合的十分默契」、「連10年浩劫都能寫成艱難探索，抗疫寫成偉大勝利也不奇怪」、「所以在史書中，翻過一頁，也許裡邊就翻過王朝的覆滅，無數人的生死。僅僅只是一頁」。

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