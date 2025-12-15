被色公公性侵還逼墮胎 媳婦含恨離世 判決還公道

彰化一名色公公趁兒子入獄時，2度性侵媳婦還逼墮胎。彰化地院審理，依犯下2個「利用權勢性交罪」，判處應執行有期徒刑1年6月。此為示意圖，與新聞人物無關。（資料照）

彰化一名公公於2022年間，趁兒子入監服刑之際，兩度性侵同住的媳婦，甚至導致對方懷孕。被害人身心崩潰、一度自殘，最後在友人陪同下報警提告。彰化地院近日審結，認定公公犯下2個「利用權勢性交罪」，判處應執行有期徒刑1年6月；但遺憾的是，被害媳婦已於2023年3月過世，未能等到正義到來。

判決書指出，媳婦2017年結婚後育有2子，與公公、丈夫同住。由於媳婦無固定收入，丈夫又分別於2018年及2020年間入監服刑，母子3人生活幾乎全仰賴公公支應，沒想到公公竟因此趁機伸狼爪。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，公公於2022年2月在住處性侵媳婦得逞，同年4月媳婦發現懷孕5週，決定人工流產時，公公不僅陪同就醫，還在手術同意書的「配偶欄」及「立同意書人欄」偽造兒子簽名，並加註「願意負法律責任」字樣，藉此掩蓋惡行。同年10月，公公再度對媳婦伸出魔爪，媳婦身心受創，出現憂鬱、自殘行為，只得帶著孩子逃離住處，向屏東友人求助並報警。

法院審理時，公公全盤否認犯行，辯稱遭誣陷，甚至指控媳婦外遇才懷孕，稱因阻止媳婦與「外面的男人交往」才遭反咬。法院認為其說法與客觀事證不符，未予採信。

丈夫出庭作證，指出他入獄3年來，爸爸都沒來面會，妻子則每月探監，曾透露遭公公騷擾，2022年下半年，發現她精神明顯異常，2023年3月，父親到監所告知妻子已死亡，他才得知妻子曾被迫墮胎，可能因此含鬱而終。

法官審理認為，公公利用作為家庭經濟支柱、對媳婦具有扶養權勢的關係，兩度性侵媳婦，造成被害人身心嚴重創傷，甚至因此懷孕墮胎，惡性非輕，且犯後始終否認犯行，未見悔意。因此，分別就兩次犯行各判處有期徒刑1年，合併應執行有期徒刑1年6月。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法