京華城案辯論 檢察官：柯文哲「Excel Pay」真能變出幾千萬元來

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今開庭進行檢察官論告程序，下午續由主任檢察官林俊廷論告柯文哲涉收受沈慶京賄賂罪，林俊廷指出，外界有人嘲諷檢方把隨身硬碟中「工作簿」檔案當證據是「Excel Pay」，但林認為「你我無論在Excel記載多少數字，都Pay不出一毛錢，而柯文哲的Excel真的可以Pay出幾千萬來」，並非柯文哲能點石成金，而是這個檔案就是柯的帳冊、金流證據。

林俊廷列舉同一檔案列表上的各行人名、數字，都是查有實據的金主、金額，經傳喚證人都證實這些人物確實捐款、拿錢或轉交金錢給柯文哲或民眾黨人士，而柯文哲在偵查時也說這表格的目的是「至少要知道是哪些人幫助過我們」。

林俊廷逐一說明對表單上記載人名的查證結果，每1筆都經本人證稱確實為捐款人或轉交人或居中介紹而捐款，諸如邱清章代陳盈助至轉交300萬元現金至台北市府給騎著飛輪的柯文哲，基隆市副市長邱佩琳，至市長辦公室親自轉交200萬元給柯，也是基隆市長謝國樑請她轉交謝母的捐款。

林俊廷接著說，3名募款主要經手人亦皆證稱，每次募款後都會向柯回報是誰捐的或介紹捐的，金額也與「工作簿」的記載吻合，可證該檔案確實是帳冊與金流，「不是花光了就沒有金流」；而且表格中有登載數字就有金錢，只有人名、沒填數字就是沒有收到錢，這也可從黃崇仁的證詞證明。

林說，表格的每一列都能證明真實發生，且只有柯文哲一人知道全部，其他證人只知道片段，足以證明「小沈-1500」是柯文哲親自記載收受沈慶京1500萬元。

林俊廷指出，檢方不能接受柯文哲稱自己只是「轉手、錢不是給我的」的辯詞，檢方認為這是「車手型抗辯」，但證人證稱金主是看柯文哲的面子而給錢，例如邱清章不認識柯文哲，仍幫博奕教父陳盈助從嘉義專程送錢到台北給柯，柯文哲再轉交給下屬，外觀上柯勉強算是「自行車手」，但來源仍是陳盈助看在柯的面子而贊助柯，怎麼算，柯都算是首謀，「怎會只是車手？」其辯詞難以採信。

