新財劃法為何是惡法？ 馬郁雯舉例花蓮預算大撒幣批：如何不憤怒？

馬郁雯痛批《財劃法》惡修。（資料照）

藍白聯手惡修《財劃法》，並否決政院所提覆議案，府院高層拍板「不副署、不公布」來反制，引發各界熱議。爭取參選中正萬華議員的前媒體人馬郁雯，今天（15日）在社群以花蓮為例，向大家解釋藍白亂修的《財劃法》為何被稱為「惡法」！

馬郁雯今天在臉書分享花蓮縣議員楊華美日前在議會質詢所揭露的資料，可以看到花蓮縣政府藉新版財劃法讓特定預算飆增200倍，特定補助增15倍。首先從特定利益團體來看，「客語薪傳師」開班，今年預算45萬，明年暴增11倍，來到499萬；鄉鎮市老人文康中心修繕預算10萬，明年暴增200倍，來到2000萬；老人會老人文康中心修繕預算15萬，明年暴增近67倍，來到1000萬。

再來是農漁會系統，農損未達標補助100萬，暴增20倍為2000萬；農團推廣也暴增10倍，從200萬變成2000萬；補助產銷班會議從40萬，暴增15倍變成600萬等等。另外在村里基層系統，鄰長為民服務會，從今年4300萬暴增超過1倍，變成8900萬；基層工作費也從2700萬要變成5400萬，近1倍；活動中心修繕也從1600萬變成4100萬，暴增2.56倍。

花蓮還擴大舉辦一次性的活動，增加經費從900萬到3298萬不等。同時徐榛蔚縣府也針對補助宗教、社福團體進行大幅補助，宗教團體從今年預算2350萬，增為1.5倍，為3600萬；社福團體則是1727萬，增為3.5倍，預計明年補助6100萬。還有，「傅氏王朝」針對長者綁樁也可以說是砸錢不餘遺力，健保補助今年4942萬，明年預算為4億6000萬，暴增9.3倍；重陽禮金部分也加碼從今年7100萬，明年提高為9300萬，增為1.3倍；愛心計程車補助則從今年的5000萬要提高到1億1000萬，足足增為2.2倍。

最後馬郁雯直言，「光是一個花蓮縣，藍白惡修的財劃法，讓地方建設經費毫無上限的大撒幣，撒的是中央的錢，做的是地方綁樁，為往後選舉鋪墊，癱瘓中央財政大舉債，這樣的惡法，如何不讓人憤怒？」

