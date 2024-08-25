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法國猶太教堂遭縱火 身繫巴勒斯坦國旗犯嫌落網

法國總理阿塔爾（前排中）與內政部長達馬南（前排右）在拉格朗德莫特的案發現場接受媒體採訪。（法新社）

法國總理阿塔爾（前排中）與內政部長達馬南（前排右）在拉格朗德莫特的案發現場接受媒體採訪。（法新社）

2024/08/25 19:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今（25）日表示，法國警方昨晚逮捕了一名在南部城市拉格朗德莫特（la Grande-Motte）針對猶太教堂縱火的男子。法國媒體指出，這名嫌犯來自阿爾及利亞，現年33歲，而監視器拍下的畫面顯示，嫌犯作案時腰間繫著巴勒斯坦國旗。

《路透》報導，拉格朗德莫特當地媒體指出，嫌犯約莫在週六上午8點30分於猶太教堂的停車場縱火焚燒2輛汽車，而其中1輛遭殃的車輛在起火燃燒前，至少被塞入了1罐汽油瓶。

拉格朗德莫特是法國南部瀕臨地中海的海濱度假勝地，儘管當地警方拒絕透露案情細節，不過法媒商業調頻電視台（BFM TV）指出，嫌犯是一名33歲的阿爾及利亞男子。

法國反恐檢察官辦公室週日上午發表聲明，這名嫌犯週六晚間於法國南部城市尼姆（Nîmes）與警方爆發槍戰，而後臉部受傷被捕。

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）事後補充說，警方週六早上在案發現場時，不幸又有一罐汽油瓶爆炸，一名警員受到輕傷，他並在X發文表示：「這是一起反猶太主義的攻擊行為。我們的猶太同胞再度成為了目標。面對反猶太主義，面對暴力行為，我們絕不容許被嚇倒。」

監視器拍下的畫面顯示，嫌犯當時腰部繫著巴勒斯坦國旗，手上則提著2個空瓶。（擷取自X @RodiGonzales007）

監視器拍下的畫面顯示，嫌犯當時腰部繫著巴勒斯坦國旗，手上則提著2個空瓶。（擷取自X @RodiGonzales007）

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