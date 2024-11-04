狠父哄騙幫「運354kg冰毒」 女大生心碎：人生被毀了！

位於泰國東北部的烏隆他尼府近日發生一起大型跨國毒品交易案，一名父親要求不知情的女兒幫忙運毒，毀掉女大生的前途。（擷取自烏隆他尼府警方/Facebook）

2024/11/04 13:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方近日破獲一起大型跨國毒品交易案，一名大四女學生涉嫌運毒遭警方逮捕，對此她聲稱是受父親委託，她根本不知道袋子裡面裝著共354公斤的毒品，悲憤痛批父親毀掉她的人生。

綜合泰媒報導，烏隆他尼府（Udonthani）警方接獲線報稱，10月21日當地一間酒店會有毒品交易，於是派員蹲守埋伏，果然成功逮捕一名大學四年級的女學生小冬，當場查獲12大袋偽裝成茶葉的冰毒，共重354公斤、價值超過354億泰銖（約新台幣33億元）。

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小冬落網後向警方供稱，她是受父親委託才會開車來到這家酒店，對於袋子裡面裝的毒品毫不知情，現在完全聯絡不上他。她淚流滿面地表示，父母在她幼年時離異，由外祖父母扶養長大。父親偶爾會聯繫並要求幫忙運送東西，但那時她也不知自己送了什麼，直到這次被捕才終於恍然大悟。

小冬坦言，她為了感受父愛而聽從父親的要求，沒想到父親卻利用她從事違法行為。自己馬上就要大學畢業，卻被親人毀掉前途大好的人生，讓她感到萬念俱灰，呼籲父親儘快出面為這起事件負責。

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泰國警方發現，這些毒品被裝進寫有中文的茶葉袋，一共354公斤。（擷取自烏隆他尼府警方/Facebook）

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