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    連續4天在同州造勢 賀錦麗與川普專機意外同框

    賀錦麗與川普在選前的最後一個週六（2日）都前往「搖擺州」北卡羅來納州造勢，賀錦麗抵達北卡時，意外與川普專機同框。（路透）

    賀錦麗與川普在選前的最後一個週六（2日）都前往「搖擺州」北卡羅來納州造勢，賀錦麗抵達北卡時，意外與川普專機同框。（路透）

    2024/11/03 07:46

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2024美國總統大選將在11月5日登場，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump），在選前的最後一個週六（2日）都前往「搖擺州」北卡羅來納州造勢。賀錦麗搭機抵達夏洛特機場時，停機坪旁邊正好停著川普的私人「波音757」客機，賀錦麗下機時被媒體捕捉身影時，也意外與川普專機同框。

    根據《路透》報導，目前民調顯示川普與賀錦麗選情仍難分軒輊，此次賀川兩人均前往北卡造勢，也是兩人連續第4天在同州競選造勢，顯見搖擺州選情對此次大選的影響之大。在賀錦麗抵達北卡之時，川普已先一步抵達，賀錦麗從副總統專機「空軍二號」下機時，被在場媒體捕捉到與川普專機同框，不過，不確定賀錦麗抵達時，川普是否正在飛機上。

    賀錦麗2日在北卡最大城市夏洛特舉行造勢活動，川普則是先在夏洛特西方的加斯托尼亞（Gastonia）舉行1場造勢活動，晚間在北卡，格林斯伯勒（Greensboro）的體育館開講。兩人都維持一貫競選主軸，川普持續以移民問題攻擊賀錦麗，賀錦麗方面則批評川普濫用權力，

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