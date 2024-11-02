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馬斯克名模母親轉投共和黨 稱感到如釋重負

2022年5月初，梅耶與兒子馬斯克一起參加慈善晚宴。（美聯社檔案照）

2022年5月初，梅耶與兒子馬斯克一起參加慈善晚宴。（美聯社檔案照）

2024/11/02 10:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕億萬富豪企業家馬斯克（Elon Musk） 的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk） 近日公開表示，她已從民主黨轉投共和黨，並對此感到如釋重負，認為自己不再是「惡意且不誠實」的政黨的一份子。

76歲的梅耶任模特兒達50年，並出現在多本雜誌的封面上，包括《時代》雜誌健康版、《運動畫刊》、美國《婦女節》和國際版的《Vogue》等。

梅耶在福斯商業頻道（FOX Business Channel）節目《底線》（The Bottom Line）中接受專訪，談及她轉向保守派的經歷。她表示，剛取得美國公民身份時，她曾是民主黨員，因為民主黨被描繪成關心美國的「善良人士」，她當時也習慣觀看CNN和MSNBC，並閱讀《紐約時報》，這些媒體經常將共和黨描繪成負面形象。但隨著時間推移，她發現這些媒體對兒子的負面報導失實，「他們對伊隆的謊言，讓我開始懷疑他們的可信度。」

梅耶認為民主黨「現在惡意且不誠實」，她最擔心的是民主黨在投票站上的舞弊行為。 她表示，在脫離民主黨後如釋重負。

馬斯克在2023年收購推特，並改名為X，馬斯克也在本次美國總統大選中公開支持前總統川普。

日前在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）的川普集會上，馬斯克宣佈他希望削減至少2兆美元的政府浪費支出，儘管並非所有人都相信這項計畫的可行性。

梅耶在訪談中被問及，她是否認為兒子能夠找到2兆美元，甚至1.5兆美元的美國政府浪費支出。她回答：「我想超過2兆美元，我認為他只是謙虛而已。看看他對推特和X做了什麼，真是令人難以置信。」她說：「當然，創辦特斯拉（Tesla）被認為是愚蠢的，SpaceX也被認為是愚蠢的。但現在他做得如何？」

作為馬斯克的母親，梅耶曾參與SpaceX的會議，親眼目睹了工程師們充滿熱情的提案，以及馬斯克的決策過程。她認為，「他們有一個會傾聽他們意見，或允許他們做出改變的執行長，特斯拉也是一樣。」

儘管馬斯克持續與川普保持密切關係，但許多媒體近日報導指出，馬斯克將X平台轉變為親川普的「回音室」。當被問及是否擔心兒子因其立場而成為攻擊目標時，梅耶表示：「我一直擔心伊隆，但別忘了：拜登、賀錦麗，所有民主黨人都活躍在X上。這令人恐懼，作為一位母親，這讓我感到害怕。」

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