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不只莫札特！蕭邦死後175年「新作」 華爾滋圓舞曲手稿驚喜面世

蕭邦新發現的樂曲手稿，寫在10.2X13公分的小卡片上。（擷取自The Morgan Library & Museum臉書）

蕭邦新發現的樂曲手稿，寫在10.2X13公分的小卡片上。（擷取自The Morgan Library & Museum臉書）

2024/11/03 06:05

首次上稿 00:32
更新時間 06:05

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〔中央社〕波蘭獨立英文網媒波蘭筆記（Notes From Poland）報導，在紐約曼哈頓的摩根圖書館和博物館（Morgan Library and Museum）儲藏室發現的一份音樂手稿，確定為波蘭作曲家蕭邦創作。

報導指出，策展人麥克雷蘭（Robinson McClellan）意外發現一首不為人知的華爾滋作品，經確認是波蘭作曲家蕭邦的創作。這首作品僅長約一分鐘，是蕭邦已知作品中最短的華爾滋，也是自1930年代以來首次新發現的蕭邦樂曲，造成波蘭音樂界轟動。

這段樂曲寫在一張尺寸僅有102X130公釐的小卡片上。根據麥克雷蘭的研究，這張小卡片很有可能是蕭邦將其創作作為禮物的草稿，但他沒有簽名，因此推測他最終並未送出。

為了確定作品的真實性，麥克雷蘭聯合賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）的蕭邦專家卡爾伯格（Jeffrey Kallberg）進行了詳盡的研究。研究包括分析手稿的筆跡和樂曲結構，最終確認這首作品確實出自蕭邦之手。

麥克雷蘭表示：「這個新發現的華爾滋，拓展了我們對蕭邦作曲風格的認識，也引發了新的探索。這首曲子讓學者們更加好奇作品的創作時間和目的。」他期待這首曲子首次公開演奏時將成為古典鋼琴界的震撼時刻。

這一發現迅速傳至波蘭，引發音樂界轟動。波蘭弗羅茨瓦夫（Wroclaw）的利賓斯基（Karol Lipiński）音樂學院副校長普爾茲比爾斯卡-諾瓦克（Julita Przybylska-Nowak）在接受波蘭電視媒體TVN採訪時親自演奏了這首華爾滋。

曲目以獨特的情緒波動開始，帶著激烈且不協調的和弦，隨後轉為抒情的憂鬱旋律，讓人著迷並想探究蕭邦創作此作品的用意。

圖書館在發表聲明時指出，這種情感的急劇轉變在蕭邦其他已知華爾滋中從未出現。

蕭邦1810年出生於波蘭，在華沙長大，小時候就是音樂神童，20歲時去了巴黎，隨後再也沒有回到波蘭，1849年死於巴黎。

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