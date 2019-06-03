六四將臨中國嚴控言論 3千敏感詞遭遮蔽 70萬貼文遭刪

2019-06-03 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕六四天安門事件將屆30週年，中共當局對相關言論仍嚴加箝制管控，有公民實驗室與大學監控言論審查情況，發現中共當局今年已屏蔽3237個與六四有關的敏感詞，今年1到4月間更刪除70萬則微博貼文。

綜合媒體報導，1989年北京天安門廣場民主運動慘遭血腥鎮壓，中共出動軍隊屠殺人民，至今確切的死亡數字仍是未知數。儘管今年將是天安門事件30週年，但中共當局對言論管控的力道反而更加緊密，針對中國社交媒體因與天安門民主運動有關而被審查的情況，加拿大多倫多大學公民實驗室與香港大學新聞及傳媒研究中心合作了一項研究分析，發現今年前四個月，審查機構就從微博中刪除了70多萬個帖子，並已確認有3237個敏感關鍵字。

除了在網路上管控言論，每逢六四週年前夕，警察都會把異見人士帶離北京，去年甚至有數十名馬克思主義學習小組成員在北京大學校園裡被綁架。加拿大資深媒體人特里‧克雷文（Terry Glavin）為此重批中國國家領導人習近平，指習自2013年以來積攢的權力，已超過毛澤東，對異議人士的殘酷鎮壓也超過1989年以來的任何人。其中包含燒毀教堂、推翻清真寺、監禁人權律師，在新疆開設集中營監禁100多萬穆斯林，吞併南中國海，建立威脅國際秩序的「一帶一路」

克雷文也質疑，習近平惡意破壞加拿大油菜籽和豬肉的出口，綁架和任意監禁加拿大前外交官康明凱和商人斯帕沃爾，並促使華為入侵加拿大5G網絡，還大肆收購中文媒體、部署公關機構及操縱、騷擾和恐嚇加拿大華人、藏人、港人和留學生。他也批評中國讓加拿大成為七國集團中易受訛詐的弱勢國家，成為效力於北京全球重商主義野心的門童、迎賓和洗碗女工。

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