1張圖秒懂30年前六四事件 他轟：中共的話你敢信？

2019-06-04 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國1989年發生六四天安門事件，今（4）日屆滿30週年，中國當局對此嚴加控管網路言論；我國知名臉書粉絲專頁「台灣媽媽護民主」特別對此製表，要讓台灣人了解此事，同時抨擊「中共說的話你信嗎？」

臉書粉專「台灣媽媽護民主」製作「六四天安門事件」圖表，解釋30年前發生在北京的血腥歷史慘劇，中國民眾當時為悼念該年逝世的領導人胡耀邦，聚集在天安門廣場靜坐請願，要向獨裁集權的政府爭取言論自由，不料換來的是無情的解放軍坦克輾壓，不少學生因此命喪槍下。

圖表提到，共有近萬名學生、民眾死於六四事件，中國政府自此嚴禁人民談論有關於1989年6月4日發生的這起事件，更在接下來的30年內極力打壓境內的異議人士，同時派遣國家安全保衛人員或情治單位、警方監控受害者家屬；該專頁表示，「聲稱自己人不打自己人，中共說的話你敢信嗎？」

不少網友得知此事後，均認為中國政府毫無誠信可言，紛紛留言指出「台灣快半數的人不只相信還覺得會發大財才是最悲哀的」、「1989年6月4號以前，真的是中國人最接近民主的時候」、「今日香港明日台灣，如果統一，也有可能變成昨日天安門、明日自由廣場」、「中國64天安門事件，真的震撼到對於當時是孩童的我」。

臉書粉專「台灣媽媽護民主」全文

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