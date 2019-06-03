他邀總統蒞美國會演說 中國氣噗噗說話了！

2019-06-03 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議員賈德納（Cory Gardner）2日表示，非常希望蔡總統訪問華府並到美國國會發表演說，「目標是邀請能夠彰顯民主風範的領袖來到美國」；中國官方聽聞此語，今（3）日再度重申以往的政治辭令，嚴正抗議賈德納的言行。

賈德納昨日訪問台灣時指出，他非常讚揚蔡總統在台灣和國際上展現的領導能力，台灣在美國國會獲得廣泛的跨黨派支持，國會近年也通過許多決議案和法案，以展現對台灣的支持。比方說「亞洲再保證倡議法案」，在「台灣關係法」立法40週年之際通過，賈德納強調，他會持續在美國國會支持台灣在國際上的發聲、國際組織參與以及鼓勵美國高階官員訪問台灣，展現台灣在全球的領導風範。

中國外交部發言人耿爽對賈德納的發言做出回應，耿提到，「美國個別議員的言論嚴重違反了1個中國原則和中美3個聯合公報規定」，全球僅有1個中國，中華人民共和國才是合法政府，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，中方嚴正抗議賈德納的言行。

耿爽強調，中國強烈反對台灣與美國有任何形式的官方往來，拒絕接受發生「一台一中」、「兩個中國」的情況，美國應該要遵守與中國之間的約定，謹慎處理台灣相關問題，避免美中關係與台灣海峽和平局勢受到損害。

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