共軍登陸演習曝光！ 印度軍官公布中國侵台細節

2019-06-02 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台文攻武嚇不斷，印度陸軍退休上校巴哈特（Vinayak Bhat）公布衛星照片，分析中國入侵台灣的軍事計畫細節，同時也建議台灣政府能夠如何進行更好的反擊。

巴哈特在印度《The Print》新聞網撰文指出，中國的國家目標非常明確，也就是「2050中華民族偉大復興」，中國人民解放軍為力求達成國家目標，長期以來進行兩棲演習，計畫出動072型大型登陸艦，將兩棲部隊和裝備運送到登陸區。

巴哈特表示，最新的衛星影像顯示，中國海軍可能同時搭配071型船塢登陸艦共同出擊，為解放軍提供更靈活的組合，提升作戰能力，在過去20年藉由分析各種衛星影像，得出中國軍隊登陸作戰2種部署模式，第1種是登陸艦弓形列陣，搶在被岸邊防禦火砲射中前快速登陸；第2種是圓形部署，由船艦與岸邊砲火交鋒。

巴哈特提到，中國多數登陸艦配載短程防空和近距離武器系統，採用這種編隊能確保船艦能抵禦岸上的防守部隊火力，同時進行空中防禦，且計劃在登陸之前發動一連串偵察、空中攻擊和軍艦行進間射擊，解放軍的登陸演習都在確保能夠以最不易受到影響的方式登陸。

中國登陸演習衛星照曝光 台灣能如何反擊？

巴哈特解釋中國登陸演習的衛星照片，他表示，071型船塢登陸艦上的4架超級黃蜂式直升機進行空中偵察，同時由726型氣墊登陸艇進行登陸，未來也很可能採用重型氣墊船進行作戰任務，第一波登陸先運送ZBL-08步兵戰車、ZBD-05兩棲步兵戰車或是ZTZ-99主力戰車。

巴哈特補充，中國的登陸演習會讓部隊與裝備重新登船，衛星影像顯示，072型大型登陸艦在海上讓5艘氣墊登陸艇上船，此舉是為了加強部隊協調性，找到最佳攻擊組合，他認為，台灣需加強不對稱防禦戰略對抗中國侵略，可以投資性能更佳的護衛艦，或是速度更快的驅逐艦。

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