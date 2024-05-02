中國最新航艦「福建號」首度海試 專家：遠不及美軍標準

軍事專家認為，福建號難與美國海軍航空母艦相提並論。（擷取自中國央視新聞畫面）

2024/05/02 05:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，中國最新航空母艦「福建號」於 5 月 1 日進行首次海試，象徵著中國海軍發展的雄心壯志。儘管福建號是中國最先進的航艦，配備了彈射系統，但軍事分析家指出，它與美國海軍航艦相比仍存在差距，難以相提並論。

報導引述中國官媒新華社說法，福建號於 5 月 1 日上午 8 時左右從上海造船廠出發，進行旨在評估其推進和電氣系統可靠性和穩定性的試驗。預計中國人民解放軍海軍將對這艘最大、最先進的航艦進行數月的海試。

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然而，根據華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）的國際事務研究員布拉德福德（John Bradford）所言，福建號遠遠不及美國航艦的標準。布拉德福德承認，福建號的海試是中國海軍一個重要的「里程碑」，但他告訴美國有線新聞網（CNN），美國航艦「仍獨具一格」。

智利海軍後備中尉理英格利斯（Richard Kouyoumdjian Inglis）也贊同這一觀點。「目前還沒有什麼能與美國的航艦相提並論」他告訴《商業內幕》。

福建號是中國第三艘航艦，也是首艘採用彈射系統的航艦。與中國另外兩艘航艦遼寧號和山東號不同，福建號配備了電磁彈射器，可以更快速、更有效地彈射艦載機，類似於美國航艦的彈射系統。

福建號的尺寸和飛行甲板配置也更接近美國海軍航艦。根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）的分析，福建艦長約 300 公尺，寬約 40 公尺，略小於美國海軍的福特級航艦（USS Gerald R. Ford Class）。

《商業內幕》報導中說，儘管福建號的建造標誌著中國海軍技術的顯著進步，但在與美國航艦的比較中，仍存在一些不容忽視的差距。首先，福建號採用傳統動力系統，需要定期停靠港口或依靠海上補給艦補充燃料，而美國航艦則以核動力驅動，具備更長的海上續航能力。

此外，福建號的電磁彈射器數量少於美國福特級航艦，限制了其艦載機的出動效率。在艦載機數量方面，福建艦也落後於美國最大的航艦，這意味著其空中作戰能力相對較弱。更重要的是，美國海軍擁有豐富的航艦操作經驗和訓練有素的艦載機飛行員，這使得其在作戰能力和經驗方面都具有顯著優勢。

報導中提到，福建號的首度海試，顯示了中國海軍發展航艦力量的決心。中國希望透過發展航艦，提升其遠洋作戰能力，並在亞太地區乃至全球範圍內發揮更大影響力。然而，中國航艦發展仍面臨一些挑戰，例如艦載機技術、航艦編隊的協同作戰能力等。要達到與美國海軍航艦相當的水準，中國還需要時間和努力。

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