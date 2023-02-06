為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度重啟「超日王號」航艦 對抗中國野心

    印度將重新啟用超日王號航空母艦，實現其部署兩個航艦戰鬥群的目標。（美聯社）

    印度將重新啟用超日王號航空母艦，實現其部署兩個航艦戰鬥群的目標。（美聯社）

    2023/02/06 16:38

    〔即時新聞／綜合報導〕印度宣布將重新啟用「超日王號」（INS Vikramaditya）航空母艦，實現部署兩個航艦戰鬥群的目標，對抗中國日益強硬所造成的印太區域危機。

    根據《美聯社》報導，超日王號是早年印度自俄羅斯收購的蘇聯製航艦，經改造後近期即將下水，與印度第一艘國產航艦維克蘭特號（INS Vikrant）同時進行整裝，印度國防部計劃在今年讓兩艘航艦全面完成備戰。

    印太防禦專家索蘭基（Viraj Solanki）表示，超日王號之於印度的軍事投射能力意義重大，將影響印度對印度洋的控制能力，索蘭基說：「這確實讓印度能在印度洋展現其對抗中國的能力，相信這也是印度海軍的首要任務」。

    中國海軍近年不斷擴充及現代化，目前已是世界數量最龐大艦隊。去年6月，中國第一艘國產航空母艦「福建號」下水，不僅是該國第三艘航空母艦，隨著航程和艦載能力提升，更使其成為中國海上擴張戰略所倚仗的的重要力量。

    中國預計在未來將航艦艦隊駛入印度洋，透過在非洲東北部吉布地共和國建立的第一個海外基地，中國艦隊將在印度洋暢行無阻。前印度海軍司令普拉卡什（Arun Prakash）表示，經驗將決定海上衝突的勝負，他說：「中印在喜馬拉雅山長達30個月的軍事僵局，和中國近年在南海的軍事策略，都已清楚的告訴印度高層，海上力量將作為國家政策的工具，發揮其關鍵作用」。

    印度將部署兩個航艦戰鬥群。圖為印度總理莫迪視察維克蘭特號航空母艦。（歐新社）

    印度將部署兩個航艦戰鬥群。圖為印度總理莫迪視察維克蘭特號航空母艦。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美前官員：中國野心促使印太反霸權聯盟漸成形
    2023/01/19 18:58

    美前官員：中國野心促使印太反霸權聯盟漸成形
    自由開講》CSIS兵棋推演的啟示
    2023/01/18 10:17

    自由開講》CSIS兵棋推演的啟示
    軍情動態》震懾中國！ 美軍尼米茲號航艦打擊群巡弋南海
    2023/01/14 09:26

    軍情動態》震懾中國！ 美軍尼米茲號航艦打擊群巡弋南海
    新聞360》戰狼怕了？美日聯手「封殺」中國改寫東亞格局
    2023/01/13 18:26

    新聞360》戰狼怕了？美日聯手「封殺」中國改寫東亞格局
    中國出動遼寧號要日方別惹事 黃澎孝：早被看穿是紙老虎
    2022/12/18 10:35

    中國出動遼寧號要日方別惹事 黃澎孝：早被看穿是紙老虎
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播