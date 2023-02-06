印度重啟「超日王號」航艦 對抗中國野心

印度將重新啟用超日王號航空母艦，實現其部署兩個航艦戰鬥群的目標。（美聯社）

2023/02/06 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度宣布將重新啟用「超日王號」（INS Vikramaditya）航空母艦，實現部署兩個航艦戰鬥群的目標，對抗中國日益強硬所造成的印太區域危機。

根據《美聯社》報導，超日王號是早年印度自俄羅斯收購的蘇聯製航艦，經改造後近期即將下水，與印度第一艘國產航艦維克蘭特號（INS Vikrant）同時進行整裝，印度國防部計劃在今年讓兩艘航艦全面完成備戰。

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印太防禦專家索蘭基（Viraj Solanki）表示，超日王號之於印度的軍事投射能力意義重大，將影響印度對印度洋的控制能力，索蘭基說：「這確實讓印度能在印度洋展現其對抗中國的能力，相信這也是印度海軍的首要任務」。

中國海軍近年不斷擴充及現代化，目前已是世界數量最龐大艦隊。去年6月，中國第一艘國產航空母艦「福建號」下水，不僅是該國第三艘航空母艦，隨著航程和艦載能力提升，更使其成為中國海上擴張戰略所倚仗的的重要力量。

中國預計在未來將航艦艦隊駛入印度洋，透過在非洲東北部吉布地共和國建立的第一個海外基地，中國艦隊將在印度洋暢行無阻。前印度海軍司令普拉卡什（Arun Prakash）表示，經驗將決定海上衝突的勝負，他說：「中印在喜馬拉雅山長達30個月的軍事僵局，和中國近年在南海的軍事策略，都已清楚的告訴印度高層，海上力量將作為國家政策的工具，發揮其關鍵作用」。

印度將部署兩個航艦戰鬥群。圖為印度總理莫迪視察維克蘭特號航空母艦。（歐新社）

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