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法國運囚車遭伏擊！押車警2死3傷 數百名軍警出動搜捕逃犯！

法國14日發生一起震驚該國社會的劫囚案。示意圖。（法新社）

法國14日發生一起震驚該國社會的劫囚案。示意圖。（法新社）

2024/05/14 23:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國今天（14日）突發一起震驚該國社會的劫囚案，法國西北部城市盧昂（Rouen）一輛運囚車當地時間上午載押囚犯到監獄的路途中遭遇伏擊，已知有2名獄警殉職，另有3名警官受重傷，車上運送的1名囚犯則成功脫逃。

根據法國《世界報》（Le Monde）報導，14日上午11點（台灣時間14日下午5點）左右，一輛從盧昂法院準備運送囚犯回監獄的運囚車在「A154高路公路」的收費站附近遭遇伏擊，警匪隨即展開駁火，最後囚犯成功脫逃，與襲擊者一同駕車逃逸，目前當局已出動數百名警察和憲兵搜捕逃犯和襲擊者。

法國司法部長杜邦-莫雷蒂（Éric Dupond-Moretti）第一時間於X平台透露，這起劫囚事件造成2名獄警身亡，另有3名陪同押送囚徒的警官受重傷，目前已送到醫院接受救治，「我的心與殉職人員、他們的家屬和同事同在」。

法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）則轉發杜邦-莫雷蒂推文宣布，「埃佩維耶計畫」（Plan Épervier，法國憲兵處理綁架、越獄或搜捕通緝犯的行動名稱）已啟動，「在此也向死者家屬和司法部人員表達誠摯和悲痛的哀悼。我們正極盡一切所能找到這些罪犯。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也推文表示，「今天上午導致監獄官員喪生的襲擊事件，我們所有人對此感到震驚。國家將與受害者家屬、傷者和同事站在一起，我們正努力尋找罪犯，勢必伸張正義。」

另據《BBC》指出，不少法媒稱呼這名成功逃脫的囚犯為「穆罕默德 · A.」（Mohamed A.），出生於1994年，因謀殺未遂被定罪。據悉該名囚犯今早在盧昂法院結束法庭聽證會後，要被送回埃夫勒（Évreux）的監獄，途中遭遇數名武裝份子駕駛2輛車攻擊。

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