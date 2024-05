法國運囚車遭伏擊！押車警2死3傷 數百名軍警出動搜捕逃犯！

2024/05/14 23:50

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕法國今天(14日)突發一起震驚該國社會的劫囚案,法國西北部城市盧昂(Rouen)一輛運囚車當地時間上午載押囚犯到監獄的路途中遭遇伏擊,已知有2名獄警殉職,另有3名警官受重傷,車上運送的1名囚犯則成功脫逃。

根據法國《世界報》(Le Monde)報導,14日上午11點(台灣時間14日下午5點)左右,一輛從盧昂法院準備運送囚犯回監獄的運囚車在「A154高路公路」的收費站附近遭遇伏擊,警匪隨即展開駁火,最後囚犯成功脫逃,與襲擊者一同駕車逃逸,目前當局已出動數百名警察和憲兵搜捕逃犯和襲擊者。

法國司法部長杜邦-莫雷蒂(Éric Dupond-Moretti)第一時間於X平台透露,這起劫囚事件造成2名獄警身亡,另有3名陪同押送囚徒的警官受重傷,目前已送到醫院接受救治,「我的心與殉職人員、他們的家屬和同事同在」。

法國內政部長達爾馬寧(Gérald Darmanin)則轉發杜邦-莫雷蒂推文宣布,「埃佩維耶計畫」(Plan Épervier,法國憲兵處理綁架、越獄或搜捕通緝犯的行動名稱)已啟動,「在此也向死者家屬和司法部人員表達誠摯和悲痛的哀悼。我們正極盡一切所能找到這些罪犯。」

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也推文表示,「今天上午導致監獄官員喪生的襲擊事件,我們所有人對此感到震驚。國家將與受害者家屬、傷者和同事站在一起,我們正努力尋找罪犯,勢必伸張正義。」

另據《BBC》指出,不少法媒稱呼這名成功逃脫的囚犯為「穆罕默德 · A.」(Mohamed A.),出生於1994年,因謀殺未遂被定罪。據悉該名囚犯今早在盧昂法院結束法庭聽證會後,要被送回埃夫勒(Évreux)的監獄,途中遭遇數名武裝份子駕駛2輛車攻擊。

L’attaque de ce matin, qui a coûté la vie à des agents de l’administration pénitentiaire, est un choc pour nous tous. La Nation se tient aux côtés des familles, des blessés et de leurs collègues. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime…

Condoléances sincères et attristées aux familles endeuillées et aux agents du ministère de la Justice. Le plan « Épervier » a été déclenché. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver ces criminels. Sur mon instruction, plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont… https://t.co/KXzPJa0A2r